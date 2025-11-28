視力僅剩0.2！徐千京8年前車禍毀容 砸500萬重生「想到就心悸」

八點檔女星徐千京8年前曾遭遇一場嚴重車禍，導致臉部毀容，右眼視力僅剩0.2，歷經10多次手術、耗費500萬醫藥費，終於在5年後修復容貌。然而，至今談及這段經歷，她仍會出現心悸與手抖的焦慮症狀。

八點檔女星徐千京8年前曾遭遇一場嚴重車禍，導致臉部毀容，右眼視力僅剩0.2。（圖／翻攝FB 徐千京）

徐千京曾在兩週前，11月13日「世界善意日」當天，發文寫下自己重生的故事，並向貴人們道謝。她在文中提到，這場意外讓她一度想放棄，還為此去看了精神科，讓父母相當擔憂，「外觀上的改變讓我瞬間失去了工作工具，那段黑暗時期，我連照鏡子都難以接受。」

好在家人始終陪伴在側，尤其是母親不斷鼓勵她，讓她感受到希望。她回憶，母親曾對她說：「不要覺得毀容就代表失去一切，把它當成你的韜光養晦，多學點才藝。」在母親的激勵下，她學習鋼管舞、武術，還考取廚師與麵包師證照，逐步從不敢見人，到找回站在鏡頭前的自信。

徐千京歷經10多次手術，至少花了500萬醫藥費。（圖／翻攝FB 徐千京）

根據《鏡週刊》報導，徐千京歷經10多次手術，至少花了500萬醫藥費，而她至今談及車禍時，仍會出現心悸、手抖的焦慮症狀。

徐千京也曾提及，在這段黑暗時期，李進良醫生給予她莫大支持，不僅鼓勵她堅持下去，還安排護理師專車陪同諮詢，並介紹專門治療眼睛的醫生。她坦言：「那十幾次治療過程非常辛苦，但他的善意與支持，是把我從深淵拉出來的關鍵力量。」儘管直到現在，她在鏡頭前仍會因為在意不對稱而緊張，「但這就是我經歷的一部分。走過黑暗，讓我更懂得珍惜現在能被看見的每一刻。」

徐千京相當感謝李進良曾給予她的莫大支持。（圖／翻攝FB 徐千京）

