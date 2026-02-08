視力受損卻沒感覺！「這1眼疾」發現都太晚 6個高危因子你可能默默中
很多人誤以為青光眼是高齡者的專利，但其成因極其複雜，且青光眼患者在初期幾乎不會有明顯不適，往往直到視野明顯缺損時才驚覺病發，錯失黃金治療期。為了幫助民眾更全面了解青光眼，本篇彙整網友熱議的6大「青光眼成因」，帶你一次掌握潛藏在日常生活中的風險因子！
▲網友熱議6大青光眼成因。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
「年齡增長」使眼壓調節能力下降 提高罹患青光眼的風險
觀察近6個月網友針對「青光眼成因」的相關話題討論，可以發現聲量排行第一的關鍵因素正是「年齡增長」。醫生解釋「隨著年齡增長，人的眼壓調節能力會下降」，進而提高罹患青光眼的風險。同時根據健保資料庫統計，全台青光眼患者人數逐年上升，且有年輕化趨勢。因此，不少醫師呼籲「35歲以上民眾每年應定期接受眼科檢查」，才能及早發現異常，進行治療。
長期「眼壓異常」恐影響視力 「高度近視或遠視」也被頻頻點名
至於聲量第二名的「眼壓異常」，同樣被許多人視為不可忽視的危險因子。若長期眼壓過高，便可能損害視神經。一位網友分享，自己在健康檢查時發現眼壓過高，進一步就醫後，確診為青光眼。此外，「高度近視或遠視」也在相關討論中被頻頻點名，因高度近視或遠視會改變眼球結構，進一步影響視神經健康，提高罹患青光眼的風險。
遺傳也是導致青光眼的關鍵 定期進行眼科檢查及早發現治療
除了上述因素外，「全身性慢性病」、「遺傳因素」，以及「長期使用類固醇、抗癲癇或精神科藥物」同樣是網友熱議的青光眼成因。如糖尿病、高血壓或心血管疾病等，都可能間接影響眼部血流與視神經狀態。
而遺傳也是導致青光眼的關鍵，便有網友分享自己因雙親有青光眼，因此每年一定會定期檢查眼睛，也有網友在21歲時便因家族遺傳而確診青光眼。另外，長期服用類固醇或特定神經藥物，也可能對眼壓造成影響，進而損害視神經，因此民眾在用藥期間更需留意視力變化並定期追蹤。
與其等到視野受損、視力明顯下降才正視問題，不如及早了解自身是否為青光眼的高危險族群，並定期進行眼科檢查。只要能及早發現、穩定追蹤，便有機會將視力受損的程度降到最低，讓青光眼不再成為無聲卻致命的視力殺手。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
·他視力模糊以為用眼過度，竟是「青光眼」！ 醫點名高危習慣 趴睡、領帶太緊都中
·「6常見症狀」都可能是青光眼發作病徵！專家示警 眼睛發紅中鏢
其他人也在看
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
健檢報告別只看紅字！2數值算「血管老化指數」小心血管正在加速崩壞
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多人認為中風、失智、動脈硬化等疾病離自己很遙遠，要年紀大才會發生。然而，健檢報告中最常見的「血糖」和「三酸甘油酯」兩個數值，透過簡單公式，就能算出
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
三酸甘油酯太高怎麼辦？外國營養師推薦20種食物降三酸甘油酯
三酸甘油酯是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血酯，不過過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油酯？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。 三酸甘油酯是什麼？
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
半夜頻尿不只中年男通病！醫示警「微血管嚴重塞車」：下條恐是心臟或大腦
不少中年男性都有半夜頻尿的困擾，即使晚餐刻意不喝湯、睡前減少飲水，仍常在凌晨被尿意喚醒。腎臟科醫師林軒任近日在臉書發文提醒，夜尿問題不一定只是單純的泌尿系統老化，「在腎臟科醫師眼中，頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌！」
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
手麻是中風徵兆嗎？醫揭關鍵差異：還有5症狀速急診
冬季氣溫偏低，心血管與腦血管急症進入好發期，許多民眾擔心手麻症狀是否為中風徵兆。中醫師王聖翔表示，多數手麻情況並非中風所致，但若同時出現其他危險徵兆，務必立即就醫。
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
瘦瘦針爆集體訴訟！美數千人控胰臟炎、肺栓塞
水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南
蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看
斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。（記者：簡浩正）
陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。
「瘦瘦針」英國示警風險 台灣累計21起疑不良通報
減重是全球課題，近期不少人流行施打「瘦瘦針」，不過誤用瘦瘦針，當心沒效又傷身，英國已發布安全警訊，提醒恐引發嚴重急性胰臟炎風險，台灣也有21起疑似不良反應通報。食藥署強調，瘦瘦針是處方藥，切勿網購或不明管道購買。
青花椰苗抗癌關鍵是它！比青花菜高100倍 護肝抗發炎更有效
青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更
別再怪基因！醫點名4大「冤枉癌」：這癌症幾乎100%可預防
癌症真的是「運氣不好」或「基因註…
寒流來襲！8類人高風險 這2時段要注意保暖
[NOWnews今日新聞]今（7）日寒流來吸，越晚越冷，耕莘醫院心臟外科主任陳建銘特別提醒，患有高血壓、心臟病、糖尿病或高血脂等慢性疾病者；長期抽菸、作息不規律或經常熬夜者；及平時血壓控制不佳、卻未定...