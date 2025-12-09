大家都知道吃太鹹傷心臟、空汙傷肺，會主動減鹽、戴口罩防護。但可能忽略身體有一個重要器官，無時無刻都處於「裸露」狀態，那就是眼睛！作為全身唯一直接暴露在外的臟器，眼睛沒有肌肉或皮膚包裹保護，外界的所有衝擊，它都必須照單全收。

尤其現代生活充滿加速傷眼的陷阱，日本眼科名醫深作秀春特別點出6個日常最常犯、卻最危險的NG行為。這些你可能每天都在做的小動作，或許正在無意間加速眼睛老化，甚至造成不可逆的永久傷害！

1.眼睛癢愛揉眼睛？小心視網膜剝離

眼球是極度柔軟、纖細的組織，深作秀春醫師形容，對待眼睛要像對待「豆腐」一樣溫柔，因為即便只是輕輕一揉，都可能對眼球造成壓力；若是過敏、發癢時用力揉眼，不僅會越揉越癢、引發紅腫發炎，嚴重時更可能導致角膜變形、水晶體受損，甚至增加「視網膜剝離」的風險。特別是高度近視族群，視網膜周邊本就比較薄，更禁不起摧殘。

眼睛癢到受不了怎麼辦？眼科醫師陳韵臻曾在臉書貼文建議，千萬別直接用手揉！洗淨雙手後改用「輕捏」上眼瞼、下眼皮的方式來舒緩。這招不僅能止癢，還能刺激眼板腺分泌油脂，改善乾澀，讓腺體運作更順暢。

2.低頭久看螢幕，肩頸痠、頭痛、視力模糊跟著來

從工作盯筆電到通勤滑手機，「低頭不動」已成現代人的標準姿勢。這不只增加肩頸壓力，更讓負責調節焦距的「睫狀肌」長期處於緊繃痙攣狀態。久而久之，視線模糊、遠方看不清只是前兆，還連帶引發肩頸僵硬、頭痛與全身慢性疲勞。

其實更好的用眼原則就像「少量多餐」，深作秀春醫師建議，至少每隔30至40分鐘就強迫眼睛離開螢幕，眺望6公尺外的景物，讓緊繃的眼球肌肉獲得喘息機會，即便只是短暫休息也有正向好處。

3.紫外線、藍光夾擊，白內障與黃斑部病變是視力大盜

強光是視力的隱形殺手，戶外的紫外線會加速白內障、黃斑部病變；平常使用的3C 產品如手機、電腦、電視所釋放的藍光，可以直達視網膜深處，對黃斑部造成長期傷害。

深作秀春醫師建議，外出時養成配戴太陽眼鏡的習慣，室內則應調降螢幕亮度或使用濾藍光工具。最根本的解方，還是盡量減少 3C 產品的使用時間，降低光線對眼球的壓力。

4.洗眼睛才乾淨？洗掉天然防護盾反而容易受傷

游泳後習慣用洗眼液「洗眼睛」，認為這樣才乾淨嗎？這其實是過時且危險的觀念。我們眼睛表面的「淚膜」由油、水、黏蛋白三層精密結構組成，是保護角膜、維持濕潤與透明度的天然盾牌。除非有異物無法排出，否則刻意洗眼反而會破壞這層保護膜，增加感染風險，甚至讓角膜更脆弱。

5.手機滑不停？超過這時間，乾眼、肩頸痠痛都上身

手機螢幕小、使用距離近，加上大量藍光，堪稱最容易疲勞、最傷眼的3C產品之一！而且滑手機時，我們會不自覺減少眨眼次數，導致淚液蒸發過快，乾眼症也容易惡化；同時，睫狀肌長時間緊繃，更加重雙眼疲勞。深作醫師呼籲，一天當中使用手機的總時數最好控制在2小時以內，並保持適當距離，甚至搭配藍光濾鏡，幫助降低視網膜負擔。

6.網路流行「眼球操」訓練眼睛？缺乏科學根據還可能害視網膜剝離

網路上盛行各種轉動眼球的「護眼操」，深作醫師對此持保留態度，認為多數缺乏科學根據。過度劇烈轉動眼球，反而可能拉扯視網膜，增加網膜剝離風險。尤其對於 600 度以上的高度近視者來說，眼球結構脆弱，過度轉動眼球非常危險，小心得不償失。與其亂轉眼球，不如做「眨眼操」，透過用力眨眼，幫助淚液均勻分布、刺激眼板腺分泌油脂，搭配正確用眼習慣，這才是讓雙眼晶亮不乾澀的最佳護眼處方。（編輯推薦：眼球操竟錯了！醫曝最佳護眼處方：5分鐘「眨眼操」視野清晰不酸澀）



原文引自：視力回不去？醫點名日常6大「視力神偷」眼球減壽還加速白內障