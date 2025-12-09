視力回不去？醫點名日常6大「視力神偷」眼球減壽還加速白內障
大家都知道吃太鹹傷心臟、空汙傷肺，會主動減鹽、戴口罩防護。但可能忽略身體有一個重要器官，無時無刻都處於「裸露」狀態，那就是眼睛！作為全身唯一直接暴露在外的臟器，眼睛沒有肌肉或皮膚包裹保護，外界的所有衝擊，它都必須照單全收。
尤其現代生活充滿加速傷眼的陷阱，日本眼科名醫深作秀春特別點出6個日常最常犯、卻最危險的NG行為。這些你可能每天都在做的小動作，或許正在無意間加速眼睛老化，甚至造成不可逆的永久傷害！
1.眼睛癢愛揉眼睛？小心視網膜剝離
眼球是極度柔軟、纖細的組織，深作秀春醫師形容，對待眼睛要像對待「豆腐」一樣溫柔，因為即便只是輕輕一揉，都可能對眼球造成壓力；若是過敏、發癢時用力揉眼，不僅會越揉越癢、引發紅腫發炎，嚴重時更可能導致角膜變形、水晶體受損，甚至增加「視網膜剝離」的風險。特別是高度近視族群，視網膜周邊本就比較薄，更禁不起摧殘。
眼睛癢到受不了怎麼辦？眼科醫師陳韵臻曾在臉書貼文建議，千萬別直接用手揉！洗淨雙手後改用「輕捏」上眼瞼、下眼皮的方式來舒緩。這招不僅能止癢，還能刺激眼板腺分泌油脂，改善乾澀，讓腺體運作更順暢。
2.低頭久看螢幕，肩頸痠、頭痛、視力模糊跟著來
從工作盯筆電到通勤滑手機，「低頭不動」已成現代人的標準姿勢。這不只增加肩頸壓力，更讓負責調節焦距的「睫狀肌」長期處於緊繃痙攣狀態。久而久之，視線模糊、遠方看不清只是前兆，還連帶引發肩頸僵硬、頭痛與全身慢性疲勞。
其實更好的用眼原則就像「少量多餐」，深作秀春醫師建議，至少每隔30至40分鐘就強迫眼睛離開螢幕，眺望6公尺外的景物，讓緊繃的眼球肌肉獲得喘息機會，即便只是短暫休息也有正向好處。
3.紫外線、藍光夾擊，白內障與黃斑部病變是視力大盜
強光是視力的隱形殺手，戶外的紫外線會加速白內障、黃斑部病變；平常使用的3C 產品如手機、電腦、電視所釋放的藍光，可以直達視網膜深處，對黃斑部造成長期傷害。
深作秀春醫師建議，外出時養成配戴太陽眼鏡的習慣，室內則應調降螢幕亮度或使用濾藍光工具。最根本的解方，還是盡量減少 3C 產品的使用時間，降低光線對眼球的壓力。
4.洗眼睛才乾淨？洗掉天然防護盾反而容易受傷
游泳後習慣用洗眼液「洗眼睛」，認為這樣才乾淨嗎？這其實是過時且危險的觀念。我們眼睛表面的「淚膜」由油、水、黏蛋白三層精密結構組成，是保護角膜、維持濕潤與透明度的天然盾牌。除非有異物無法排出，否則刻意洗眼反而會破壞這層保護膜，增加感染風險，甚至讓角膜更脆弱。
5.手機滑不停？超過這時間，乾眼、肩頸痠痛都上身
手機螢幕小、使用距離近，加上大量藍光，堪稱最容易疲勞、最傷眼的3C產品之一！而且滑手機時，我們會不自覺減少眨眼次數，導致淚液蒸發過快，乾眼症也容易惡化；同時，睫狀肌長時間緊繃，更加重雙眼疲勞。深作醫師呼籲，一天當中使用手機的總時數最好控制在2小時以內，並保持適當距離，甚至搭配藍光濾鏡，幫助降低視網膜負擔。
6.網路流行「眼球操」訓練眼睛？缺乏科學根據還可能害視網膜剝離
網路上盛行各種轉動眼球的「護眼操」，深作醫師對此持保留態度，認為多數缺乏科學根據。過度劇烈轉動眼球，反而可能拉扯視網膜，增加網膜剝離風險。尤其對於 600 度以上的高度近視者來說，眼球結構脆弱，過度轉動眼球非常危險，小心得不償失。與其亂轉眼球，不如做「眨眼操」，透過用力眨眼，幫助淚液均勻分布、刺激眼板腺分泌油脂，搭配正確用眼習慣，這才是讓雙眼晶亮不乾澀的最佳護眼處方。（編輯推薦：眼球操竟錯了！醫曝最佳護眼處方：5分鐘「眨眼操」視野清晰不酸澀）
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
給錢也不吃！治病20年心臟醫點名「這9樣危險食物」他絕不碰 咖啡不能這樣喝！營養師推「血壓血糖雙降」1週菜單跟著吃就對
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 9
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 2
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 2
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
腎臟壞掉就是吃太鹹？醫揭最可怕因素 外食7大類超NG
劉博仁醫師日前在臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他的一名患者三年前腎功能就已下降，他曾花大量時間叮嚀要多喝水、少吃加工品、外食避免高鈉、高磷、高鉀食物，並戒掉手搖飲。然而患者因工作繁忙，飲食習慣完全沒改善，直到上個星期再度回診時，病情已惡...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 1
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話