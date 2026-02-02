視力困擾影響運動發揮 醫解析：近視雷射「術後長期狀況」成患者重點考量
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】隨著健康意識提高，熱愛運動的人越來越多，但與此同時台灣民眾近視狀況也相當普遍，運動時如果還要處理眼鏡滑落、起霧，難免感到「阿雜」；改戴隱形眼鏡，長時間下來眼睛則可能乾澀不適，不當配戴甚至增加感染風險。對動態視覺要求更高的專業運動員來說，「看不看得清楚」更可能成為影響成績的關鍵。眼科診所陳美靜醫師指出，近年臨床上觀察到，為了追求更佳的運動體驗，尋求近視雷射改善視力的民眾與專業人士逐漸增加，且這類族群最在意術後角膜長期安全穩定。
近視問題影響運動表現與體驗 醫揭患者術前關注重點
陳美靜醫師表示，她曾遇過各式各樣運動族群的患者，包括對戰激烈的羽球、排球，以及相對靜態的瑜伽等，不管哪一種運動其實都需要清晰的視力。她也觀察到，「看得清楚」只是基本條件，部分運動更考驗反應速度與判斷力，要有良好的動態視覺，眼睛、大腦與肢體之間需要高度協調，這時若還得分心處理隱形眼鏡可能帶來的不適感，即使只是分毫之差，對於追求運動表現的族群來說，都可能造成不小的影響。
另外，從事水上或水下運動的族群在配戴泳鏡或蛙鏡時，近視問題就是一大困擾；冬季不少民眾喜愛出國滑雪，也常面對要在護目鏡內再多戴一副眼鏡的麻煩。陳美靜醫師也分享，這類喜愛運動的患者前來眼科評估是否能做近視雷射時，常關心術後是否需要時刻擔心運動中的碰撞風險，或留下後遺症影響表現等，而這些考量都與術後角膜結構狀態息息相關。
SMART TransPRK技術解析 醫說明角膜結構狀態為何重要
隨著近視雷射技術進步，治療上也有更多元的選擇。陳美靜醫師表示，現有SMART TransPRK近視雷射手術，過程採「不掀瓣、零接觸」設計，屬於表層手術，可盡量保留患者本身的角膜厚度。「在眼球中，角膜其實就是一層柔軟的構造。」她進一步說明，若角膜結構相對完整，臨床觀察顯示與長期穩定性有關，未來角膜瓣因外力而移位或結構受影響的風險可能較低，削切界面的光滑程度也關係到術後視覺品質。不過，具體狀況根據患者個別條件而異，術式選擇和術後管理皆應由醫師評估進行。
不掀瓣近視雷射臨床應用評析：AI輔助術前評估與視覺狀態模擬分析
陳美靜醫師指出，術前評估包含有25項檢查、56個數據，結合高解析度斷層掃描、眼球追蹤與高階像差分析等技術，不只是測量近視或散光度數，以及角膜弧度和形狀，全面評估眼球由前至後的整體狀態，讓醫師和患者更清楚掌握術前眼睛健康狀況。臨床上，目前新一代SMART TransPRK 4.0，電腦斷層掃描的解析度較前一代提升13倍，結合AI大數據，模擬術後角膜形態與視覺品質，患者對術後的預期效果也能有更清楚的想像，有助於醫師制定更貼近其需求的手術方案，作為術前溝通與醫師臨床決策之參考。
每個人視力要求有差異 手術方案需個人化調整
陳美靜醫師分享，臨床發現其實每個患者的用眼需求大不相同，有些人重視遠距離的視覺品質，有些需要兼顧長時間使用電腦或手機的習慣，例如20多歲族群多半希望遠近都清楚；而40歲後老花問題逐漸出現，就必須一併納入考量。她也舉例，約50歲左右的熟齡族群若喜愛跑步，通常可同時處理近視與老花，但若偏好的是射擊運動，也可以考慮以遠距離視力改善為優先，近距離用眼時再配戴老花眼鏡。因此，術前醫師與患者就生活型態、工作需求與期待等進行深入討論，同樣相當重要。
陳美靜醫師也觀察到，多數運動員在視力問題改善後，因為有肢體的協調配合，動態視覺的適應期相對較短，不過裁判在賽場上多單純靠眼睛判斷，則需要較多時間讓大腦重新適應新的影像模式。至於眼睛雷射術後照護，她提醒，術後初期應避免汗水流入眼睛，約一週後可逐步恢復輕度訓練，一個月左右多數可回歸原本的運動或訓練強度，仍建議由醫師依個別狀況評估調整。
近視雷射也要「個人化」？完整術前評估 治療兼顧視力提升與生活需求
新一代「不掀瓣」近視雷射新突破！導入AI精準治療 安全性再獲提升
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67535
