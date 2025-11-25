視力損傷出現幻覺 光影閃爍.動物出沒

家中長輩有這樣的困擾或害怕嗎？老說自己看到不該看的東西。其實這有可能是罹患了「邦納症候群」。上年紀的眼疾患者，包含白內障、青光眼、黃斑部病變及眼中風都是好發族群。疾病成因以及如何改善？請看以下這則報導。

眼科醫師 弗雷澤：「沒嗑藥 卻發現自己有幻覺嗎，別懷疑 你可能罹患邦納症候群，首次是1970年被心理學家邦納發現，嚴重視力障礙者 會產生視覺幻覺，這些幻覺可能是閃爍的燈光 形狀 線條，甚至會看到院子裡有動物。」

看似撞邪難以啟齒，其實是大腦太有創意，當視力長期受損，會自動「腦補」看不見的地方。像是晚期黃斑部病變、白內障或眼中風，都可能誤認自己有幻覺。

眼科專家 武基切維奇：「認知正常 但視力受損的人，可能產生視力上的幻覺(幻視)。」

邦納症候群患者 葛拉絲：「這並不可怕 我內心深處知道，無論我經歷什麼 看到什麼，都不是精神出問題。」

邦納症候群基金會執行長 穆爾登：「他們看到的(影像)栩栩如生，色彩都是很鮮明的。」

專家強調，如果沒有精神失調或失智的病徵，那就要對症下藥、對眼疾治療，減緩因視力受損、引發的幻象刺激。也有過來人現身說法，解讀為大腦的善意，不讓眼前的美麗、太快消失。

