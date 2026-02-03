視力模糊不一定是老化 台北慈濟醫師警覺揪出腦部血管瘤

（記者陳志仁／新北報導）70歲王女士半年前開始出現視力模糊，自覺「看東西霧霧的」，原以為只是年紀大、眼睛退化未多加留意，直到連電視字幕都難以辨識，才至台北慈濟醫院就診，發現王女士右眼視力僅剩0.1，意外揪出腦部血管瘤壓迫視神經，及時治療避免失明與腦出血風險。

圖／台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉說，若出現單眼視力明顯下降、視野缺角、影像歪斜、顏色變淡等情形，應儘早就醫檢查。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉指出，王女士就診時右眼視力僅剩0.1，雖與自述症狀相符，但進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未見明顯異常，無法解釋視力短時間內快速惡化的原因；基於高度警覺，醫師隨即安排核磁共振檢查，發現其右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，經放射介入治療阻斷血流後，成功解除壓迫，目前視力已明顯回升，持續門診追蹤中。

謝繡卉說明，眼睛負責接收影像，實際的視覺判讀則需透過視神經將訊號傳送至大腦視覺中樞，因此視神經本質上屬於中樞神經系統的一部分；當腦部或神經系統出現病變時，可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現，臨床上包括腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至多發性硬化症，都可能以視覺異常作為初期警訊。

謝繡卉提醒，這類腦部疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被誤認為單純老化或用眼過度，若延誤診斷，恐影響視力預後，甚至危及生命；此外，白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視或視網膜病變，也都是常見視力下降原因，當民眾因視力模糊前往眼科門診就醫時，醫師通常會先檢查結膜、角膜、水晶體與前房狀況，確認是否有發炎、混濁或退化情形。

謝繡卉說，當視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，但充分休息後視力仍未改善，或出現單眼視力明顯下降、視野缺角、影像歪斜、顏色變淡等情形，應儘早就醫檢查，以釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病；她強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，也可能為整體健康爭取關鍵的治療時間。

