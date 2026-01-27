視力模糊恐不是單純用眼過度！女血管瘤壓迫

▲個案因為確診右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，視力僅剩0.1。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 一名70歲的女士半年前開始感覺看東西「霧霧的」，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，就醫後發現個案眼視力僅剩0.1。醫師檢查，確診右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經。

台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉說，眼睛本身主要是接收影像的功能，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦的視覺中樞進行解讀。

視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部。因此當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。

不過，個案眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常。謝繡卉說明，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

5眼睛問題恐害視力降 醫推1招判斷是否單純累

除了腦部疾病警訊外，常見的眼科問題，如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變，或視網膜病變，也都可能造成視力下降。

謝繡卉指出，當民眾因視力模糊前往眼科門診就醫時，通常會先進行基本視力檢查，了解雙眼視力差異及視力下降的程度。醫師解釋，透過裂隙燈顯微鏡檢查眼球前段結構，包括結膜、角膜、水晶體與前房狀況，確認是否有發炎、混濁或退化情形。

也會進行散瞳檢查，謝繡卉說，進一步觀察視網膜、黃斑部及視神經的狀態。依據檢查結果給予相應的治療建議，包括使用眼藥水或藥膏控制症狀、調整用眼習慣，或評估是否需要接受雷射或手術治療；若上述症狀經醫師判讀需進一步檢查，則會安排視野或神經、腦部影像檢查，以釐清視力模糊的原因。

針對視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉提供簡易判斷方式，若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解。

但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度。謝繡卉建議，應儘早就醫檢查，以釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病，同時強調，及早發現視覺異常，不僅能守住視力，也可能為整體健康爭取關鍵的治療時間。

