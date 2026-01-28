視力模糊是用眼疲勞嗎？眼科醫教你「判斷關鍵」出現5大警訊快就醫

70歲王女士半年前開始看東西「霧霧的」，起初以為只是眼睛退化，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，甚至右眼視力僅剩0.1。後續經醫院檢查後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，醫師給與放射介入治療，阻斷血管瘤內的血流，從而解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。







視力模糊恐是腦部疾病



台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉指出，眼睛的功用是接收影像，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦的視覺中樞進行解讀。因此，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，出現視力模糊、視野缺損、影像變形等狀況。

臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能出現視力模糊、視野缺損等症狀。而這類疾病初期沒有明顯症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛退化，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

謝繡卉表示，除了腦部疾病警訊外，常見的眼科問題如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變，或視網膜病變，也都可能造成視力下降。

謝繡卉說明，當民眾因視力模糊前往眼科門診就醫時，醫師通常會先進行基本視力檢查，了解雙眼視力差異及視力下降的程度；接著，會透過裂隙燈顯微鏡檢查眼球前段結構，包括結膜、角膜、水晶體與前房狀況，確認是否有發炎、混濁或退化情形；並進行散瞳檢查，進一步觀察視網膜、黃斑部及視神經的狀態。

依據檢查結果給予相應的治療建議，包括使用眼藥水或藥膏控制症狀、調整用眼習慣，或評估是否需要接受雷射或手術治療；若上述症狀經醫師判讀需進一步檢查，則會安排視野或神經、腦部影像檢查，以釐清視力模糊的原因。

白內障、青光眼都會影響視力





5大警訊快就醫



現代人長時間緊盯手機或電腦，容易造成眼睛過度疲勞，進而出現視力模糊的情況。那麼，該如何判斷視力模糊是否與用眼疲勞有關？

謝繡卉指出，若視力模糊在充分休息後能明顯改善，多半與長時間滑手機、使用電腦所引起的眼睛疲勞有關。透過適度休息、溫熱敷眼睛，以及輕柔按摩眼周，通常都能獲得緩解。不過，若出現以下就醫警訊，就可能不是用眼過度，應儘早就醫檢查：

視力持續下降

單眼與雙眼視力差異明顯

視野出現缺角

看東西歪斜

顏色感覺變淡

