視力模糊看不清，竟是糖尿病惹禍！醫揪「視網膜病變」嚴重恐失明

常常有病患到門診主訴眼睛模糊看不清楚，眼科門診醫師會要求檢查眼底，通過眼底鏡或其他專業儀器，觀察視網膜的血管和組織，當醫師發現眼底有糖尿病引起的病變，會反問病患是否有糖尿病？有些病患才驚覺自己有糖尿的病變。《優活健康網》特摘中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山分享糖尿病與視網膜病變的關係，建議若有相關症狀可以就醫檢查。







糖尿病當心視網膜病變



糖尿病在40歲以上的國人中約占百分之五到八，而發生在眼科的病變，可由眼皮、眼淚、角膜、水晶體至眼睛後部的網膜及其視神經。

眼科醫生使用散瞳劑讓瞳孔放大後，用眼底鏡或眼底攝影觀察視網膜的情況，並配合視網膜電腦斷層攝影或螢光血管攝影，獲得包括視網膜血管、視神經盤和黃斑部等，用來評估是否有糖尿病引起的病變，例如微血管瘤、出血、滲出、新生血管等。

早期的糖尿病視網膜病變可能沒有明顯症狀，或是出現輕微的視力模糊，因此有些病患並不知道自己罹患糖尿病，但隨著病情進展，可能會出現視力下降、視野缺損、飛蚊症等症狀。這時才來就醫，卻被醫師告知有糖尿病，並轉到新陳代謝科要求控制血糖。





嚴重導致青光眼、失明



眼科中的糖尿病性視網膜病變是一種微血管病變，與糖尿病的控制有關係。透過醫師檢查，有非增殖型的糖尿病視網膜病變，即在視網膜上可看到一些小出血點、脂肪性滲出物、微血管瘤等；還有變成增殖型糖尿病視網膜病變，即在視網膜上可看到一些不正常的新生血管長到玻璃體中。

嚴重的病患視網膜出血，滲出，會造成玻璃體出血，甚至牽引性視網膜剝離、新生血管性青光眼，進而造成失明。嚴重的病患眼底往往已是增殖性視網膜病變合併玻璃體出血，病人必須接受手術才可回復部分視力。





建議定期到眼科檢查



美國糖尿病醫學會建議，第一型年輕型糖尿病患者在確診後5年內應接受第一次眼底檢查，第二型成年型糖尿病患者則在確診時就應接受檢查，之後也應定期追蹤檢查，具體頻率由醫生根據病情決定。

一般至少1年應做1次檢查，而糖尿病患若突然有血糖急劇變動，視力突然減退，甚至有黑影或雙影出現，更應立即到眼科檢查，以免延誤了最佳治療時機。5成以上因糖尿病性視網膜病變失明的患者其實是可以預防的，每年進行眼底的定期追蹤是絕對有必要。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：【養眼專欄】 你的糖尿病是眼科醫師告訴你的？）

本文授權轉載自《優活健康網》