視力模糊誤當眼疾 婦人連兩次中風險癱瘓

[NOWnews今日新聞] 近期氣溫驟降，正是腦中風的好發季節。一名從事裁縫工作的60多歲婦人，日前因視力模糊求診眼科未果，直到出現左手麻木、說話不清，甚至無法操作裁縫車，轉診至神經內科後才確診為中風。醫師詳細檢查發現，婦人右側中大腦動脈阻塞導致視野缺損，且近期恐已發生過2次中風，若未及時治療，恐面臨半身癱瘓風險。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名婦人屬於「非典型中風」患者。婦人至門診時步態穩健，並無大眾熟知的臉歪、嘴斜或單側無力等典型症狀，僅主訴左手輕微麻木。經醫師詳細追問病史，患者才透露早在一個多月前就出現視力模糊，嚴重影響工作。

婦人自述平時以裁縫代工為業，原本一小時能完成6件成品，一個多月前突覺視力模糊，針線難以對準，產能驟降至一小時僅能做1件。雖曾至眼科求診並點藥水治療，但症狀始終未改善，直至出現手麻與言語不清才驚覺不對勁。

醫師張峻誠指出，經安排電腦斷層與核磁共振檢查，發現患者「右側中大腦動脈阻塞」。判讀報告顯示，婦人最初出現視力模糊時即為第一次中風，所幸當時阻塞範圍較小，未影響肢體活動能力。然而，檢查也發現該婦人患有三高，特別是膽固醇嚴重超標且未控制，導致血管阻塞加劇。

值得注意的是，婦人確診當下因自覺「走路正常」，一度難以置信大喊：「我怎麼可能中風？」，甚至轉至醫學中心尋求第二意見，結果診斷一致，才返院接受治療並逐漸康復。

張峻誠解釋，非典型中風症狀易被忽視，除了常見的臉歪嘴斜，若出現視野缺損、視力模糊、突發性頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙或單側肢體不自主運動，都可能是血管阻塞位置特殊所致。

醫師提醒，近期寒流來襲，氣溫驟降易使血管收縮、血壓上升，三高患者務必定期檢查並控制數值。中風黃金治療時間為3小時，「只要懷疑是中風，不論症狀是否典型，都應立即就醫」，越早治療，預後效果越好。

