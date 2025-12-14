視力模糊非老花眼 竟是腦瘤惹的禍

彰化一位53歲的資深水電師傅，原本視力狀況不錯，一年多前，出現視力模糊、視野缺損的情形，以為自己有老花眼，到眼鏡行配眼鏡，症狀卻遲遲沒有改善。後來檢查發現，是腦下垂體長腫瘤，壓迫到視神經，幸好發現及時，醫師建議盡快手術，術後視力就恢復正常了。

「這支水管破掉 這也破掉，不然你看下面。」

陳先生專長水電維修，是資歷超過30年的老師傅，一年多前，突然視力異常。

患者 陳先生：「有時候恢復正常， 有時候會一半看不到 一半看不到 ，所以我不太想看電視。」

以為年紀大有老花眼，配了眼鏡，困擾還是存在，到醫院接受影像檢查，結果，問題在腦部。

台中慈院神經醫學中心主任 林英超：「他的中風位置在腦下垂體，中風了以後 它的腫瘤瞬間就變大，那壓力也變大，他的視野變差 視力也模糊，所以建議用手術治療。」

起初認為是眼科疾病，現在變成是腦瘤，而且需要開刀，難免內心焦慮不安，醫師耐心解釋，讓患者更理解這項疾病。

「它現在瘤 可能跑到上面去， 所以你的眼睛， 一半看得到 一半看不見，就是裡面出血了。」

台中慈院神經醫學中心主任 林英超：「在這種情況下 你先給他講得很清楚， 讓病人能夠知道說，這個手術對他是不是那麼地迫切需要，為什麼不能等，我們會解釋給他聽。」

透過醫病共享決策，充分溝通，協助病人做出決定，最後，由神經外科與耳鼻喉科合作，採用經鼻內視鏡手術，把腫瘤取出，視力恢復正常。

「那你右側 外側這裡(視力)，有回來 都回來了，旁邊也看得到，我們現在這樣看 (有)， 聽到這個消息 就最高興了。」

如果腦瘤持續生長，不斷壓迫視神經，嚴重的話也許會失明，幸好陳先生及早接受治療，找回生活品質。

