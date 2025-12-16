視力模糊、眼前黑點⋯醫列「糖尿病眼病變」3警訊：恐成中年失明主因

糖尿病又被稱為慢性殺手，台灣約每11位成人中就有1人罹病，不僅影響血糖，還可能引發多種慢性併發症，其中「糖尿病黃斑部水腫」更是造成中壯年族群失明的主要原因之一。最新視力健康調查指出，三分之二的糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過三分之一表示視力惡化已對日常生活造成中至重度影響，卻未定期接受眼部檢查。











根據衛福部統計資料顯示，台灣糖尿病患者接受眼底檢查的比例不足5成，許多民眾不了解自身眼部狀況，恐成潛在失明高風險族群。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，定期篩檢與積極治療，是保障視力與維持生活品質的關鍵。

廣告 廣告





糖尿病眼病變成失明主因



歐弘毅說明，根據中華民國糖尿病衛教學會資料顯示，台灣糖尿病患者人數累積達約245萬人，並以每年18萬人的增幅上升，糖尿病患者的健康照護成不容忽視的挑戰。然而，除腎病與心血管疾病等常見併發症外，糖尿病患者更要當心可能導致失明的糖尿病黃斑部水腫（DME）。

歐弘毅指出，根據最新亞太視力健康調查（APAC Vision Health Survey）數據顯示，近三分之二的糖尿病患者面臨視力受損問題，更有超過三分之一表示視力惡化已對日常生活造成中至重度影響。令人擔憂的是，患者在預防與篩檢行為上存在明顯知行落差，約三分之一糖尿病患者未遵循年度眼科檢查建議，甚至每10位中就有1位從未檢查過眼睛。

歐弘毅提到，高血糖會損害眼內微血管，造成視網膜缺氧，進而釋放血管內皮生長因子（VEGF）與發炎因子，以生成新生血管來供應氧氣。但新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，引發糖尿病黃斑部水腫，影響視力。





糖友有3症狀恐是眼病變



長安醫院眼科主任郭鐘元表示，近年糖尿病患者出現黃斑部水腫的年齡有下降趨勢，主因為高糖與高精緻碳水飲食、久坐及遺傳等。若未積極治療，恐導致永久視力受損，成為勞動力人口失明主因，提醒糖友若出現以下症狀，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊：

感覺視力模糊

夜間看不清

視野中出現飛蚊或黑點

糖尿病黃斑部水腫的早期症狀往往不明顯，許多民眾自覺視力正常，便忽略定期檢查的重要性。郭鐘元指出，民眾日常中可透過簡單方式自我檢測，左右眼輪流遮住，觀察看表格、磁磚線條、門框或月曆時是否出現遮蔽、扭曲、變形，一旦有異狀，就應盡快至眼科檢查。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

視力模糊、眼前有黑影⋯竟是糖尿病害病變！教你用「1表」檢測視力

眼睛飄黑影、閃光⋯小心「視網膜剝離」惹禍！醫示警「3症狀」快就醫



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為視力模糊、眼前黑點⋯醫列「糖尿病眼病變」3警訊：恐成中年失明主因