視力模糊、變暗⋯恐是「視網膜病變」警訊！醫揭「1關鍵」千萬別忽略

糖尿病帶來的影響不只是血糖波動，還可能默默侵蝕視力。根據調查資料顯示，患者約有3成有視網膜病變，但有做眼底檢查者卻不到三分之一，眼科醫師提醒，糖尿病視網膜病變小心5大徵兆，別誤以為只是用眼過度太累或度數加深，若延誤就醫，可能身陷失明危機而不自知。







3成糖尿病患有視網膜病變



澄清眼科診所副院長陳怡豪表示，調查統計20歲以上國人盛行率為12.8%，等於每8人就有1人罹患糖尿病，其中約有3成有視網膜病變。糖尿病視網膜病變早期沒有明顯症狀，多數患者等到發現視力模糊才就醫，不但錯過治療黃金期，更可能演變成永久性失明。

陳怡豪說明，糖尿病對全身血管都有慢性傷害，其中又以眼底微血管的影響最為顯著，長期高血糖會使視網膜微血管受損，進而刺激新生不成熟血管形成滲漏、出血與纖維組織，最終可能造成視力永久受損。若合併高血壓、高血脂，更易加速視網膜損傷。





5大視網膜病變警訊



陳怡豪提醒，糖尿病患者相較一般人，更容易出現視網膜病變、青光眼與白內障等疾病，其中又以視網膜病變最為常見，也是糖尿病患者失明的主因，呼籲糖尿病患者應注意「5大視網膜病變警訊」：

視力模糊或看東西變得不清楚

看到的顏色較暗、較淡

眼前出現飛蚊、黑影或蜘蛛網狀陰影

夜間視力變差、怕黑，開車或走路時特別吃力

因血糖波動造成晶狀體水腫，出現視野扭曲、變形或暗影

然而，上述情況常被患者誤以為是太累或度數又加深，忽略可能是視網膜病變的警訊。陳怡豪提醒，糖尿病患者只要察覺上述任一異常症狀，就應儘速至眼科就醫並安排眼底檢查，以免延誤治療時機。





眼底檢查降低視力惡化風險



陳怡豪強調，要避免糖尿病走向失明，定期眼底檢查是最關鍵的一步。陳怡豪醫師建議，糖尿病患者至少每年應接受一次完整的眼科檢查，包括視網膜攝影、光學同調斷層掃描（OCT）、必要時搭配螢光血管攝影等，可以協助醫師清楚掌握視網膜微血管的狀況，及早發現病變、降低視力惡化風險。

陳怡豪建議，糖尿病患者平時應維持穩定血糖、規律用藥與良好的飲食及運動習慣，是預防糖尿病併發症的第一步。然而，即使在積極控制下，視網膜仍可能因長期糖化壓力而受損，因此定期檢查仍然關鍵。若病程已久、血糖控制不佳者，建議在醫師評估下縮短檢查間隔，更緊密追蹤。

