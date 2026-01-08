視力矯正邁入第四波革命 諾貝爾眼科全眼客製化成核心趨勢

【警政時報 司徒／臺北報導】隨著用眼型態改變與高度近視人口持續增加，全球視力矯正技術不斷演進，從傳統眼鏡、隱形眼鏡、雷射視力矯正，到近年快速發展的植入式隱形眼鏡（ICL），視力矯正醫療已正式邁入被稱為「第四波視力矯正革命」的 4.0 時代。此一階段的核心精神，不再侷限於單一技術，而是強調「全眼評估、全術式整合與高度客製化醫療」。

「雷射視力矯正 4.0 」全術式、客製化儀器。(圖/諾貝爾眼科 提供)

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授表示，在第三波雷射視力矯正技術持續精進的同時，諾貝爾眼科已率先完成近視雷射 4.0 的完整佈局。從微創3.0 SMILE Pro到整合全光波 LASIK 4.0、SMART T-PRK 4.0 與 SMART Pro 4.0 等多元術式，依據不同角膜條件、度數與用眼需求，提供更精準且彈性的視力矯正方案，讓雷射視力矯正由單一術式走向全方位客製化。

台北敦南諾貝爾眼科診所院長胡自得醫師表示，微創3.0 SMILE Pro 是在既有 SMILE Pro 2.0 基礎上，將臨床優化參數系統化導入 AI 系統，升級為新一代全飛秒近視雷射技術，透過 AI 智能演算法分析臨床數據，使手術參數能更貼近患者個別眼球條件。



「IOL Master 700 」與「VM800 」儀器搭配優化升級SMILE PRO3.0。(圖/諾貝爾眼科 提供)

桃園青埔諾貝爾眼科診所院長簡乾證醫師也指出，微創3.0 SMILE Pro 可系統化導入醫師近期臨床經驗與手術數據，協助優化雷射能量與切割設定，使手術過程更穩定，並有助於提升術後視力品質的一致性。

台南諾貝爾眼科診所院長黃萱醫師表示，微創3.0 SMILE Pro 的導入，象徵近視雷射正式進入「AI 輔助臨床決策」的新階段，透過設備優化與 AI 持續學習雙軌並進，有助於提升視覺穩定度與夜間視覺品質。

左起-諾貝爾眼科醫師群，簡乾証醫師、胡自得醫師、張朝凱教授、趙振程醫師、黃萱醫師、鄭宇庭醫師。(圖/諾貝爾眼科 提供)

南港諾貝爾眼科診所院長趙振程醫師指出，不論是雷射視力矯正 4.0 或植入式隱形眼鏡 4.0，都顯示視力矯正已從設備導向，轉為以個人條件與生活需求為核心的客製化醫療。高雄諾貝爾眼科診所院長鄭宇庭醫師表示，除近視雷射 4.0 外，諾貝爾眼科亦規劃於 2026 年導入新一代植入式隱形眼鏡ICL4.0，進一步擴展高度近視與角膜條件受限族群的矯正選擇。

最後台灣眼視光醫學會理事長張朝凱教授提醒，民眾在選擇屈光視力矯正時，應重視完整術前評估，並優先選擇具備全術式整合能力與臨床經驗的專業醫療團隊，才能在安全前提下，獲得長期穩定且高品質的視覺成果。

