視力突模糊無法裁縫 6旬婦「非典型中風」

六旬婦視力突模糊無法裁縫，竟是非典型中風。（圖：李綜合醫院提供）

一名從事裁縫針織工作的60多歲婦人，日前突然眼睛模糊，求診眼科，醫師診斷眼睛沒問題，後來出現左手麻木、說話稍微不清楚，裁縫車無法精準對齊，才又就醫，醫師判定中風，詳細檢查發現，婦人最近應有2次中風，因右側中大腦動脈阻塞，影響視野，若血管阻塞範圍再擴大，恐半身癱瘓，幸好治療後恢復健康。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名婦人是非典型的中風患者，日前自行掛號到門診看診，走路正常，沒有一般認為走路不穩、臉歪、嘴斜的中風徵兆，只有左手輕微麻木，醫師追問之前身體有無異狀，患者才透露，看診前一個多月眼睛突然視力模糊，根本無法工作。

廣告 廣告

患者自述，平時在家做裁縫代工，以件計酬，一個多月前，視力突然模糊，跑去看眼科，但醫師卻認為沒什麼異狀，她點眼藥水後情形始終沒有改善，針線也無法順利對準裁縫車，原本一小時能做好6件裁縫品，後來一小時只能做1件，已經影響到生活與工作。

醫師張峻誠說，聽完患者描述，研判此症狀即是中風，先安排電腦斷層檢查，果然看到右邊中大腦動脈阻塞，為了確認阻塞範圍，進一步做核磁共振，詳細判讀後發現，婦人當時眼睛出現模糊時已經初次中風，只是比較幸運範圍較小，沒有出現手腳無力、無法行走的情形。

張峻誠指出，從患者檢查報告發現，對方有患有三高，尤其膽固醇嚴重超標，平時沒有好好控制，繼續追問患者，在第一次視力模糊後，不認為自己中風，後續皆沒有針對中風治療，才導致阻塞症狀加劇，幸運的是，阻塞範圍沒有擴大，否則恐怕會造成半身癱瘓。

張峻誠透露，婦人診斷出中風後，因為可以正常走路，堅信「我怎麼可能中風」，後續又跑到醫學中心就診，醫師診斷結果一樣，才又回來找他，經過治療後，才逐漸恢復健康。

張峻誠說，非典型中風指中風症狀不是臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清，而是會出現像婦人一樣，有突然視野缺損或視力模糊，另外，可能出現的症狀，還包含突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變，或是單側肢體不自主運動等，因血管阻塞的位置較特殊，才沒有出現常見的中風症狀。

醫師提醒，只要懷疑是中風，不論症狀是否屬於典型，都要立刻就醫，中風黃金治療時間是3小時，只要症狀出現越早送醫，治療效果越好。有三高的患者，平常一定要好好控制，並定期健康檢查，特別是現在愈來愈冷，突有寒流來襲，氣溫驟降促使血管收縮、血液變得濃稠、血壓上升，很容易中風，一定要當心。（寇世菁報導）