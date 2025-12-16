視察內海非營利幼兒園 張善政：市府持續增加2歲專班挺幼教

桃園市長張善政前往大園區視察新設內海非營利幼兒園與貴賓合影。





桃園市長張善政16日上午前往大園區視察新設內海非營利幼兒園。張市長表示，內海非營利幼兒園由市府與教育部共同投入經費興建，其中教育部補助5,866萬7,000元、市府自籌4,313萬3,000元，總經費1億180萬元，展現中央與地方攜手提升幼教品質的決心。張市長也感謝教保服務人員的用心付出，讓孩子能在安全、友善的環境中快樂學習，未來市府將持續攜手相關機關團體，共同打造更完善的幼教環境。

張善政指出，桃園市年輕家庭持續增加，對公共化幼兒園的需求快速成長，兩歲專班近3年全市已增加123班，目前總數達200班，預計明（115）年度將再增設30班，成長速度名列全國前茅，顯示桃園是一座充滿活力、持續發展的城市。

張市長與小朋友開心射紙飛機。

教育局表示，內海非營利幼兒園位於內海、橫峰及大園三里交界，並委託社團法人中華啟幼思學會辦理。園方積極整合社區資源，串聯里長與在地力量，期盼打破行政界線，落實友善育兒與社區共育理念。幼兒園以幼兒身心發展為核心，特別為2歲專班規劃溫馨、安全的一樓空間，並設置情緒轉換區，協助幼兒入園時穩定情緒；二樓則規劃為3至5歲幼兒學習空間，設有完善教室與室內遊戲室，即使天候不佳，孩子仍能充分活動、發展肢體能力。

教育局進一步指出，幼兒園整體環境融入美感教育與自主學習理念，於今（114）年9月30日開學，目前招收5班，包含3班2歲專班及2班3至5歲混齡班，並以「好品格、玩藝術、愛運動、喜閱讀、樂生活」五大教育理念作為教學核心，依不同年齡層規劃合宜課程，讓家長安心、孩子開心。包括市議員徐其萬、游吾和、市府教育局長劉仲成、大園區長余誌松、桃園市潮音國小校長蔣緯民、桃園市大園國小校長劉燕霏、市立大園幼兒園園長鐘靜芬、社團法人中華啟幼思學會理事長羅秋景等均一同出席。

張市長與小朋友開心合影。

