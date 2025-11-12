視察全新台東衛生所環境 饒慶鈴宣布基層醫護升等加薪
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導
台東市衛生所作為台東縣內重要的公共衛生服務據點，自民國97年啟用至今，原有空間設備已不敷使用，且不符合當前醫療服務及防疫需求，台東縣政府爭取1千8百萬元經費進行空間整修工程，目前已進入驗收階段。台東縣長饒慶鈴今（12）日由衛生局長孫國平陪同視察並宣布，為鼓勵穩定衛生所優秀醫事人員久任、提供優質的專業照護，基層衛生所醫師、醫事人員將加薪升等！
「台東市衛生所空間整修工程，不僅是硬體翻新，更全面優化空間配置。」饒慶鈴表示，台東縣政府以「人本關懷」與「設計導入」推動公共建設，台東市衛生所服務全縣近半數人口，門診量大，服務動線及空間現況已不符合功能要求；使衛生所能提供更優質、專業且安心的公共衛生醫療服務場域，也為醫護人員創造更舒適、流暢的工作環境。
饒慶鈴指出，過去幾年，縣府投入了超過新台幣5億元的經費，大力推動縣內多處衛生所的新建與整建工程，包括大武、長濱、成功衛生所等都以全新面貌服務，讓鄉親有更安心、更舒適、更專業的看診環境，對基層醫護人員來說，則提供更流暢、更人性化、更有活力的工作場所。
饒慶鈴說，16鄉鎮市第一線服務的衛生所幾乎撐起了全縣的醫療量能，非常感謝基層醫師與醫事人員的長期付出，也希望留任這些優秀的專業人才、穩定地方的醫療服務品質，因此決定將部分師(三)級醫師、師(三)級醫事人員等職務，將陞任為師(二)級，因員額限制，這次共有5位醫師、6位護理師或衛生所主任升等，每月薪資也同步提高約4千元。
「為台東留住專業人才，縣府陸續提出各種加薪作法。」饒慶鈴提及，包括為符合資格的土木建築類約用技術類加薪、薪資比照業界起薪5萬至6萬元水準；也調高縣府工程職務代理聘僱人員薪酬等級，今年10月也首度發出建設處、農業處及原民處41位工程人員留任獎金，只要實際從事工程業務任職滿1年以上的公務員每人獎金3萬元，續任滿3年每年4萬5千元、續任滿5年每年最高6萬元。
「優秀醫事人才是基層醫療的基石，提供縣民穩定的專業照護。」孫國平說明，這次職等調升，正是為了業務需要並提供實質誘因鼓勵優秀醫事人員久任於基層，藉此提升台東縣衛生所的整體醫療服務品質並激勵士氣。
照片來源：台東縣府
