視察全新臺東市衛生所 饒慶鈴：基層醫護「加薪升等」留人才！
【記者 朱達志／台東 報導】臺東市衛生所作為縣內重要的公共衛生服務據點，自民國97年啟用至今，原有空間設備已不敷使用，且不符合當前醫療服務及防疫需求，臺東縣政府爭取1800萬元經費進行空間整修工程，目前已進入驗收階段，縣長饒慶鈴今(12)日由衛生局長孫國平陪同視察，並宣布，為鼓勵穩定衛生所優秀醫事人員久任、提供縣民優質的專業照護，11位衛生所醫師、醫事人員將「加薪升等」！
饒慶鈴表示，臺東縣政府以「人本關懷」與「設計導入」推動公共建設，臺東市衛生所服務全縣近半數人口，門診量大，服務動線及空間現況已不符合功能要求；臺東市衛生所空間整修工程，不僅是硬體翻新，更全面優化空間配置，使衛生所能提供更優質、專業且安心的公共衛生醫療服務場域，也為醫護人員創造更舒適、流暢的工作環境。
過去幾年，縣府投入了超過新臺幣5億元的經費，大力推動縣內多處衛生所的新建與整建工程，包括大武、長濱、成功衛生所等都以全新面貌服務，讓鄉親有更安心、更舒適、更專業的看診環境，對基層醫護人員來說，則提供更流暢、更人性化、更有活力的工作場所。
饒慶鈴進一步指出，16鄉鎮市第一線服務的衛生所幾乎撐起了全縣的醫療量能，非常感謝基層醫師與醫事人員的長期付出，也希望留任這些優秀的專業人才、穩定地方的醫療服務品質，因此決定將部分師(三)級醫師、師(三)級醫事人員等職務，將陞任為師(二)級，因員額限制，這次共有5位醫師、6位護理師或衛生所主任升等，每月薪資也同步提高約4千元。
饒慶鈴提及，為臺東留住專業人才，縣府陸續提出各種「加薪」作法，包括為符合資格的土木建築類約用技術員加薪、薪資比照業界起薪5萬至6萬元水準；也調高縣府工程職務代理聘僱人員薪酬等級，今年10月也首度發出建設處、農業處及原民處41位工程人員留任獎金，只要實際從事工程業務任職滿1年以上的公務員每人獎金3萬元，續任滿3年每年4萬5千元、續任滿5年每年最高6萬元。
衛生局長孫國平說明，優秀醫事人才是基層醫療的基石，提供縣民穩定的專業照護。這次職等調升，正是為了業務需要並提供實質誘因鼓勵優秀醫事人員久任於基層，藉此提升本縣衛生所的整體醫療服務品質並激勵士氣。（照片記者朱達志翻攝）
其他人也在看
馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 水位降9.3公尺 達4條件可解除紅色警戒
林業保育署花蓮分署監測，颱風鳳凰期間，馬太鞍溪堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，兩邊側坡雖有局部崩塌情形，但溢流穩定且未見新阻塞。花蓮分署表示，若未來24小時預估降雨量低於200毫米、水位無異常下降、溢流水道未堵塞，且經確認河道達解除警戒水位，將可解除堰塞湖紅色警戒。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程
2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 2 天前
台灣均薪4.7萬，7成勞工領不到！專家曝唯二薪資負成長：是不被祝福的產業
央行自2024年祭出第7波信用管制後，房市、房仲業受到不小的衝擊，行政院主計總處近日公布今年前3季薪資數據，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7751元，年增3%，創下近25年同期最大漲幅，但全體受僱員工經常性薪資低於平均數員工比率攀至69.77%，續創新高紀錄，簡言之，有近7成民眾經常性薪資低於平均。行業別方面，主計總處數據揭露，住宿餐飲，經......風傳媒 ・ 18 小時前
晶片荒！黃仁勳急喊要更多晶片 專家最憂：恐無足夠人力開出產能
輝達執行長黃仁勳日前搭乘專機來台，對著台積電董事長魏哲家「要更多晶片」，這趟旋風式行程，被外界視為「晶片荒升級」的訊號。專家認為，許多新建晶圓廠雖然硬體建設如火如荼，卻可能面臨「沒有足夠人力開出產能」的現象。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
「你以為醫師最賺？」其實這行月薪更高！台灣最賺錢行業震撼出爐
台灣最賺錢行業出爐！根據主計總處公布的2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元，年增1.85%。其中，金融及保險業以平均經常性薪資70,715元拿下全台第一，擊敗工程師與醫師等傳統高薪族群，穩坐薪資「天花板」，成為今年最吸金的行業。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前