視察全新臺東市衛生所 饒縣長宣布加薪升等留人才

饒慶鈴縣長視察全新完工的臺東市衛生所，並聽取簡報。

臺東市衛生所自民國97年啟用至今，原有空間設備已不敷使用，且不符合當前醫療服務及防疫需求，臺東縣政府爭取1800萬元經費進行空間整修工程，目前已進入驗收階段，縣長饒慶鈴今(12)日由衛生局長孫國平陪同視察，並宣布，為鼓勵穩定衛生所優秀醫事人員久任、提供縣民優質的專業照護，11位衛生所醫師、醫事人員將加薪升等。

饒慶鈴縣長表示，臺東市衛生所服務全縣近半數人口，門診量大，服務動線及空間現況已不符合功能要求，衛生所空間整修工程，不僅是硬體翻新，更全面優化空間配置，使衛生所能提供更優質、專業且安心的公共衛生醫療服務場域，也為醫護人員創造更舒適、流暢的工作環境。

廣告 廣告

饒縣長進一步指出，16鄉鎮市第一線服務的衛生所幾乎撐起了全縣的醫療量能，非常感謝基層醫師與醫事人員的長期付出，也希望留任這些優秀的專業人才、穩定地方的醫療服務品質，因此決定將部分師(三)級醫師、師(三)級醫事人員等職務，將陞任為師(二)級，因員額限制，這次共有5位醫師、6位護理師或衛生所主任升等，每月薪資也同步提高約4千元。

衛生局長孫國平說明，優秀醫事人才是基層醫療的基石，提供縣民穩定的專業照護。這次職等調升，正是為了業務需要並提供實質誘因鼓勵優秀醫事人員久任於基層，藉此提升臺東縣衛生所的整體醫療服務品質，並且激勵士氣。

為臺東留住專業人才，臺東縣政府陸續提出各種「加薪」作法，包括:為符合資格的土木建築類約用技術員加薪，薪資比照業界起薪5萬至6萬元水準等多項福利。