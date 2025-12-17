視察北士科 蔣萬安：輝達對台北投下信任票

（中央社記者陳昱婷台北17日電）就職即將滿3年，台北市長蔣萬安今天視察北士科T17、T18基地，他說，未來這裡將蓋起輝達台灣總部，代表全球市值最高企業對台北投下的信任票，台北隊將持續往前邁進。

輝達（Nvidia）在10月成為全球首家市值突破5兆美元的公司，成為全球市值最高的企業，其執行長黃仁勳個人淨資產預估達1600億美元（近新台幣5兆元），躋身全球前10大富豪之列。

蔣萬安今天視察北投士林科技園區T17、T18基地時致詞表示，他在11月與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面時，取得輝達的書面投資意向，這不只是一份文件，更是全球市值最高企業對台北投下的信任票。

他說，未來北士科T17、T18基地將有輝達台灣總部進駐，對台北及台灣都是關鍵的重要一步，能夠有這樣的成果，顯示台北隊從3年前上任的第一天開始，就戰戰兢兢、毫不鬆懈，每一天都加緊步伐、全力以赴。

蔣萬安說，過程中經歷許多困難，但市府團隊一項項克服，他非常興奮、期待未來這裡蓋起輝達海外總部，因為它不只是棟巨大的建物，更是為台北裝上一顆全球最強的AI心臟。

談到北士科未來發展願景，蔣萬安表示，將從生活、生態、生產「3生」面向著手，在居住上規劃結合全齡社福設施的500戶社會住宅，並興建兼具防災與景觀功能的堤防及公園，打造淨零排放示範區，同時鏈結南港與內湖科技園區，打造台北科技廊帶（Taipei Tech Cluster）。

蔣萬安說，輝達進駐只是第一步，台北市正在起飛，將吸引國際頂尖企業進駐周邊的北士科T3、4及12基地，並結合其他市有地，用更高角度、更長遠視野規劃整體招商策略，台北隊會持續努力，讓市民感到榮耀。

蔣萬安接著以空拍機巡禮周邊其餘市有空地，看到洲美國小預定地時，蔣萬安說，這裡就是過去台北市副市長李四川口中的秘密基地，面積4.6公頃又非常方正，輝達選址時一度對這個「伴娘」非常心動，但最終還是選擇了北士科T17、T18基地作為「新娘」。

蔣萬安說，台北隊的腳步不會停下，將持續往前邁進，目標是把台北打造為AI產業的Powerhouse（發電廠）、AI浪潮中的Game Changer（遊戲規則改變者）。

至於何時與輝達簽訂地上權契約，蔣萬安會前被媒體堵訪時表示，接下來就等都市計畫變更的公展程序完成，預計1個月後由李四川召開都審會議，將T17、T18基地合併，若一切順利大概在農曆年前就能簽約。（編輯：林恕暉）1141217