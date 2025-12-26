視察北捷市府站高強度演練！ 蔣萬安：首度測試細胞簡訊

北市日前發生隨機殺人事件，為防範類似事件再度上演，台北市府今天（26日）下午在捷運市政府站、市府轉運站進行演練。對此，台北市長蔣萬安表示，今天是第一次實際落實細胞簡訊發送測試訊息及高強度演練，而包括他在內，大家也都收到了測試簡訊；北市府會持續不斷檢視現有的防禦機制，提出精進作為，確保市民安全。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，今天我們安排高強度的演練，除了針對大眾關注的捷運警察人力，以及相關的保全人力問題；另一方面，我們也實際操作預計採購相關的安全設備，不管是電擊棒或者是制伏棍，我們都會持續地來全面檢視，如果有需要相關的設備，都會盡全力地讓它配置完成。

關於細胞簡訊，蔣萬安指出，今天是我們第一次實際落實細胞簡訊發送測試訊息，在這次高強度演練當中可以看到，我們用最快時間擬好相關的修正文字，報請中央核備之後，特別安排在今天的演練來實際操作。而包括他在內，大家也都收到了測試簡訊。

蔣萬安赴北捷市府站視察演練情況。（圖／中天新聞）

蔣萬安說，希望未來在重大維安事件發生的第一時間，就能夠發送細胞簡訊，讓範圍內所有的民眾都能夠即刻透過手機的簡訊，了解相關重大維安事件，提高自主的防護意識，做好相關的第一時間應變。

對於近日北捷又出現乘客脫序行為造成恐慌，蔣萬安表示，1219事件之後，民眾搭乘捷運心情確實都非常的緊繃，也感謝昨天第一時間協助通報的民眾，讓我們即刻地掌握狀況。

為防範隨機殺人事件發生，北捷市府站26日舉行演練。（圖／中天新聞）

蔣萬安強調，我們今天實際安排操作了高強度的演練，不管是從捷運車廂、月台，一路到轉運站、到戶外大量傷患的檢傷以及後送，我們每一個環節都不遺漏。我們會持續地不斷檢視現有的防禦機制，提出各項的精進作為，確保市民的安全。從即刻起一直到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年，一路到年貨大街，甚至到農曆年後，我們都不會鬆懈，持續維持相關的維安。

