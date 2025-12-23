視察北環段進度！蔣萬安：打造如日本山手線環形路網

台北市長蔣萬安23日至士林區志成公園視察北環段Y27站點施工進度，蔣萬安強調，捷運新建就是對台北最重要的投資，他期盼能盡早完成如日本山手線班便利的路網。（徐佑昇攝）

台北捷運為解決交通問題，推出「捷運6線齊發2.0」政策，其中除民生汐止線外，包含信義東延段、萬大線一二期、環狀線南北段工程均持續推進中。台北市長蔣萬安23日至士林區志成公園視察北環段Y27站點施工進度，捷運局表示，目前工程進度30％，已在施作連續壁，預計於民國120年完工。蔣萬安強調，捷運新建就是對台北最重要的投資，他期盼能盡早完成如日本山手線般便利的路網。

捷運北環段全長約14.93公里，共有12站體、1座地下機廠，路線含跨雙北地區，從新北產業園區、蘆洲出發，進入台北市區後，沿線經過士林社子、中正路、至善路，最後至大直北安路劍南路站銜接東環段，與文湖線交會轉乘。

捷運局第一區工程處長程道信表示，在道路方面採用多階段施工，避免影響車流，車道數維持各3線道，同時保留1.5公尺人行道、公車站牌，以及居民的垃圾車區域。

程道信指出，北環段完工後，從新北產業園區到士林將從原本的49分鐘，大幅縮短至28分鐘。但他也直言，本次視察的Y27站施工極具挑戰，不僅有複雜老舊的管線，沿途都屬於軟弱地質，目前正在施工連續壁，會加強施工監測。

程道信說，東環段北段Y29到Y32站已決標，預計明年上旬舉辦開工典禮，Y32到Y34站則是公告中，分別預計1月底、2月決標，這些捷運工程都能直抵內科的核心區域，屆時在內科都能5分鐘內步行至捷運站。

蔣萬安表示，前台北市長黃大洲曾告訴他，當市長要選不好做、不容易做、很困難的事全力以赴，而捷運新建就是對於台北這座百年城市最重要、關鍵的投資。

蔣萬安指出，過去3年北市府持續推動捷運建設，包含北環南環全面動工，針對解決內湖塞車問題的東環段他也兌現承諾，在上任後兩年內順利動工；南北環段全速動工，萬大線電聯車也陸續從海外運抵台灣，並進行相關測試，預計在116年底能夠順利通車；還有史上最艱難的捷運工程信義東延段建設也進入最後衝刺，希望能夠如期在明年第一季順利通車。

蔣萬安強調，捷運工程是「今天不做，明天就會後悔」的關鍵投資，期盼未來可以打造如同日本山手線的環形路網及多點、多層轉乘系統，這些都代表北市府對於捷運興建及綠運輸推動的決心，不只帶來交通的便利，更希望打造宜居永續的環境。

