視察南迴災後復建 饒慶鈴：5.13億全縣6河川疏濬經費到位維護鄉親用路與河防安全

【記者 朱達志／台東 報導】今年多個颱風侵襲，造成太麻里溪河道再度嚴重淤積，臺東縣長饒慶鈴今(17)日前往南迴地區視察災後復建進度，她說明，進出嘉蘭部落唯一鄉道的東64線災修工程明年元月完工，另動支6千萬元災害準備金展開太麻里溪、金崙溪工程緊急清疏，預計明年汛期前完成；至於向中央爭取全縣6條河川專案清疏5.13億元已於11月底到位，目前進入工程設計階段、最快明年3月動工。饒慶鈴強調，這些工程不僅關乎當地居民的交通命脈，更是保障河防安全的關鍵，要求團隊務必如期如質完成，保障民眾生命財產安全。

饒慶鈴上午在縣府建設處長蔡勝雄陪同下，與太麻里鄉長王重仁、金峰鄉長蔣爭光一同視察南迴災後搶修復建工程，第一站前往東64線鄉道3公里處，視察道路下邊坡堤防災害復建工程，建設處說明，為確保鄉民通行安全，採半半施工維持單線通行，目前道路下邊坡結構均已完成，半邊橋設計則施作上部結構，預定明年元月全部完工。

而在太麻里溪部分，太麻里溪去年因凱米、山陀兒颱風造成大量土砂往下游沖刷堆積，饒縣長指示緊急搶疏濬並動支災害準備金，已陸續辦理清疏120萬立方公尺土砂。但今年7月丹娜絲、8月楊柳、9月樺加沙等颱風河道再度淤積，縣長指示再動支災害準備金6千萬元辦理太麻里溪(嘉蘭段)、金崙溪(左岸溢堤處)的緊急清疏工程，11月動工、預計明年4月完成。

建設處進一步指出，另運用今年初山陀兒專案清疏結餘預算約4千萬元，將增辦太麻里溪右岸溪頭疏濬，並將預布高度約3公尺、長度約500公尺臨時土堤，以提升防洪安全，與嘉蘭段合計可再清疏太麻里溪土石48萬立方公尺。

饒慶鈴強調，山陀兒專案3.2億元今年初清出太麻里溪、金崙溪、文里溪約163萬立方公尺土石，效果顯著，但今年汛期幾乎每月一颱，多處河道再度堆積大量土石；中央11月底已核定丹娜絲颱風重建專案5.13億元經費，將分別用於太麻里溪、金崙溪、知本溪、利嘉溪、大竹溪與大武溪共6條河川疏濬，建設處加速行政、目前工程在設計階段，最快明年3月開工，預計在116年3月前完成390萬立方公尺土石疏濬。

饒慶鈴指出，鄉道東64肩負嘉蘭部落對外通行重任，縣府高度重視工程進度與安全，並多次到場與太麻里及金峰兩鄉長及議員等交換意見，感謝鄉民忍受施工期間的不便，期望得到安全回家的路。河道疏濬工程，會請建設處全力趕辦，希望將有限資源做最有效的運用，提升縣民生命財產安全。（照片記者朱達志翻攝）