視察壯東及廍後抽水站預定地 林茂盛推動排水改善提升防洪量能

宜蘭縣代理縣長林茂盛16日前往視察「壯東抽水站」及「廍後抽水站暨廍後排水改善」兩處預定地，實地了解工程規劃內容、基地條件及周邊排水現況，並聽取相關單位簡報，為加速改善壯圍鄉沿海地區淹水風險，代理縣長已指示115年度先行辦理兩案設計程序並同步爭取中央經費補助，以提早改善地方民眾生命財產安全。

宜蘭縣地勢低平且降雨集中，颱風與豪雨期間常造成局部地區積淹水，尤其壯圍臨海地區地勢更屬低窪，宜蘭縣政府積極推動抽水站及排水系統改善工程，已於114年12月11日函文經濟部爭取補助「壯東抽水站新建工程」及「廍後抽水站及廍後排水改善工程」經費共計8億1,800萬元，兩案均已完成治理規劃報告，為加速工程推動進程，宜蘭縣政府於115年度預算中編列壯東抽水站設計經費600萬元，以及廍後抽水站設計經費1,050萬元，並前行發包設計，俟中央核定補助後，將可無縫接軌辦理興建工程，以期如期如質完工。

「壯東抽水站新建工程(經費2億400萬元)」將設置一座6cms抽水站，並搭配、防汛道路150m、引水渠道箱涵18公尺、出水箱涵128公尺，以改善永鎮、過嶺及復興等村落淹水問題；另「廍後抽水站暨廍後排水改善工程(經費6億1,400萬元)」將設置一座4.5cms抽水站，且一併改善護岸1,940公尺及改建橋梁3座，屆時可改善廍後地區積淹嚴重狀況。

林代理縣長強調，兩項工程完成後，防洪效益顯著，永鎮及復興等地區淹水面積可由原本約185公頃減少至96公頃，廍後地區則可由51公頃改善至25公頃，大幅降低豪雨期間積淹水風險。縣府未來將持續與中央密切合作，爭取更多治水資源，同時嚴格控管工程品質與進度，透過完善抽排水設施，提升地方防災韌性，打造安全、安心且宜居的生活環境。

