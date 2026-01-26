視察大寮社會住宅 陳其邁宣布婚育宅.育兒租金雙雙加碼

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮社會住宅，預計今年中旬，就有望全面完工，屆時將給予有需求的民眾入住，而除此之外，昨（26）日市長陳其邁前往視察，還宣布加碼，將原本中央提供的百分之20婚孕宅，拉高到百分之40，並且給予育兒租金補貼。

格局方正採光明亮的屋內，在沙發桌椅色系搭配下，視覺顯得溫馨，而屋內，還有冰箱電視家電用品，一應俱全，這是位於高雄大寮的社會住宅，儘管尚未完全興建完成，但內部樣品屋，已經呈現，完工時，讓民眾入住的樣貌，預計今年年中，就能進行招租。

高市府水利局科長管寶發說：「我們位於大寮捷運站的2號出口，那我們在整個建築的量體我們是設計前後兩棟，那地上有10層，地下2層建築師規劃是384戶，一些房型我們也都有規劃所有的通用房型還有無障礙空間。」

23坪空間，隔成三房兩廳兩位之外，還有12坪小坪數，一房一廳一位的設計，不只要讓民眾，能應需求入住，市長陳其邁還加碼，高雄市長陳其邁說：「同步推出我們高雄的婚育宅政策，那以及育兒的租金補貼政策兩項加碼措施，中央有所謂的20%的這個婚孕宅，高雄呢，我們這一次特別再加碼20%總共有40%。」

緊鄰工業區的大寮地區，就業人口增加，為了減輕勞工及年輕家庭負擔，育兒租金補貼升級之外，還加碼婚育宅，要讓每位有需要的家庭們，都能有機會輕鬆入住。

