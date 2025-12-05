視察宜蘭金柑產業 蕭美琴盼科技輔導農業轉型

副總統蕭美琴（左）今天視察宜蘭金柑產業，並進入果園摘採金柑，對金柑讚不絕口，她也肯定宜蘭縣長參選人林國漳（右），盼大家能給林鼓勵、加油。（李忠一攝）

副總統蕭美琴今天（5日）赴宜蘭視察金柑（金棗）產業，她分享在花蓮服務的經驗，當駐美大使前還是負責推銷的「西瓜大使」，蕭美琴強調，未來農業應該結合科技與無人機等技術，透過科技協助農業轉型。她也肯定民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，盼林可以對地方帶來新氣象。

蕭美琴表示，雖然接待外賓行程滿檔，但她仍堅持走出辦公室與基層互動，金柑不只好吃，還可以做成蜜餞、果乾，今天她也才知道金柑還可以做成面膜，更多元的產品創造地方產業附加價值。

蕭美琴表示，農業除了結合觀光外，也希望可以結合生態教育等；農民聽到AI、晶片等，可能會覺得很遙遠，但農業要導入科技，AI不只是科學園區有感受，也希望百工百業都能受惠，如無人機不只是用在國防上，農業領域也是用得到。

她指出，許多縣市的年輕人口外移，面對勞動力結構的變化，要用更多科技的導入協助農業等產業。此外，蕭美琴也提及宜蘭的交通，盼東部交通可以獲得改善。

蕭美琴也力薦林國漳，指律師出身的林國漳以其法學素養來貢獻地方，林國漳的專業是眾人所矚目；選舉不是很容易的事，她自己也是過來人，林國漳願意為地方來做事，盼大家能給林鼓勵、加油。

