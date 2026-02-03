視察年節食品 高虹安:把握5不原則

春節即將到來，新竹市長高虹安視察大賣場年節食品，為民眾食安把關。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

春節將屆，各大賣場陸續推出應景年貨，市長高虹安三日前往愛買量販店視察年節食品，並向民眾宣導年節採買應掌握「五不原則」，標示不清不買、過白過豔不買、有異味不買、來源不明不買、包裝破損不買，守護市民年節食品安全，落實「健康安心」施政策略。

此外，市府一一四年特別評選出一一五家「餐飲衛生優良認證及營養食尚標竿店家」，新春團聚或是走春聚餐，可以優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳，相關資訊可參閱衛生局網站（https://reurl.cc/mkOe1M）。

衛生局長陳厚全說，一一五年春節複合式稽查十八家食品業者；另同步前往七家食品販售業者，隨機抽驗市售年節食品，共計抽驗三十二件產品，其中一件「胡瓜」檢出農藥殘留不符規定，已移請原產地縣市所轄衛生局後續處辦，其餘產品皆符合相關標準。相關抽驗名單以及檢驗結果公布於網站（https://reurl.cc/oKa6z3）。