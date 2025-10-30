視察廚餘掩埋場「欣慰」！卓揆當盧秀燕面：有別過去髒亂
中央今（30日）下午連開了三場非洲豬瘟的記者會，行政院長卓榮泰更視察了台中的廚餘掩埋場，只見市長盧秀燕全程相陪。過程中，卓榮泰致詞也明講，台中疫調出亂，需要大家一起協力，共同完成，頗有壓制盧秀燕的味道。
盧媽點頭，不知道是否點出，中央30號下午，一口氣連開3場非洲豬瘟防疫記者會的心得，第一場卓揆上陣，直指中市府的疫調出亂，盧秀燕只能頻頻點頭話都不能說，但想說什麼跟著院長走他讓妳說，前提是先聽他們說。
行政院長卓榮泰：「中央環境部直接要求之後，我們看到了跟過去一開始這種髒亂是不一樣的。」
這以前指的是誰，來跟著麥克風走，由前副院長蔡其昌來說。
行政院長卓榮泰vs.立委蔡其昌：「是不是副院長，有什麼特別的指教來。」
立委蔡其昌：「不是中央指引的問題，這是台中市政府自己挖的天坑。」
這一字一句盧秀燕面無表情很保守，但卓揆找砲手這位也來一手。
立委何欣純：「不安全的地方，那台中市府有沒有積極地去亡羊補牢。」
對盧秀燕來說，此時無聲並非勝有聲，卓揆聽到盧媽媽的心聲。
台中市長盧秀燕vs.行政院長卓榮泰：「市長妳說明一下。」
台中市長盧秀燕：「我說明一下，剛才何委員提的都已經封閉不再用了。」
整場視察卓榮泰掌控全場，麥克風交給誰他來控場。
行政院長卓榮泰：「我們成立了中央的應變所、指揮所，還有我們已經成立廚餘的前進指揮所，加大疫調的力道。」
各縣市做好準備，但15天的豬隻禁運禁宰，嚴重衝擊第一線產業，中央輔導方案出爐，包括補助豬農飼料費、油資補助等等，讓豬農放寬心同時，對外，也在旅客入境檢查上加大力道，盼國人放心。
農業部長陳駿季：「高風險跟低風險國家，手提行李就一律經過X光查驗，那如果有疑慮的話，就一律開箱。」
中央力拚把豬瘟鎖在台中，真的把盧秀燕徹底鎖在疫情中。
