視察彰化通學人行環境改善 陳世凱：全力配合

（中央社記者鄭維真彰化6日電）立法院交通委員會今天赴彰化考察交通建設，針對田中鎮明禮國小的通學人行環境改善，交通部長陳世凱表示，將編列預算補助，全力配合地方。

民進黨立委陳素月今天邀集陳世凱、交通部公路局長林福山，及彰化縣副縣長周傑與縣府團隊，前往田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小與湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小，以及鹿港鎮頂草路四段考察，聚焦提升校園周邊人行安全及改善鹿港地區瓶頸路段。

陳素月說，交通建設除讓民眾出入便利外，安全也很重要，中央政府113至116年度匡列經費，推動永續提升人行安全計畫。今天考察4所學校，期許能讓學童有安全的通學步道，其中明禮國小校方反映周邊道路有視線死角，有必要進行改善。

彰化縣政府工務處長許俊宏說，明禮國小大門路口道路狹窄，既有圍牆高度過高，導致車輛行駛時不易注意前方是否有其他車輛，且鄰近過彎車道，希望透過交通設計讓用路人有所依循，減少衝突，改善校園長久以來因混流環境形成危險路口問題。

陳世凱表示，交通部相當重視行人安全，尤其學校周邊非常重要。針對明禮國小周邊人行道將編列預算補助，會與縣府、公所、學校全力配合。（編輯：黃世雅）1141106