視察把關年節食品！ 高虹安：把握採買5不原則、健康平安迎馬年

【記者張沛森／竹市報導】春節即將到來，各大賣場陸續推出應景年貨，新竹市長高虹安今天（3日）前往愛買量販店視察年節食品，並向現場採買的民眾宣導年節採買應掌握「五不原則」，標示不清不買、過白過豔不買、有異味不買、來源不明不買、包裝破損不買，守護市民年節食品安全，落實「健康安心」施政策略。

高虹安表示，食品安全衛生是市府重點工作，衛生局日前即開始啟動「115年春節複合式稽查」，對竹市年菜餐廳及年節食品進行稽查，並輔導業者遵守食品安全相關法規，讓大家在春節團圓食得安心。此外，市府在去年有特別評選出的115家「餐飲衛生優良認證及營養食尚標竿店家」，過年期間無論是與家人新春團聚，還是與朋友走春聚餐，可以優先選擇通過評選、具有標章的優良餐廳，相關資訊可參閱衛生局網站（https://reurl.cc/mkOe1M）。

衛生局長陳厚全說明，竹市「115年春節複合式稽查」共稽查食品業者18家；另同步前往7家食品販售業者，隨機抽驗市售年節食品，共計抽驗32件產品，其中1件「胡瓜」檢出農藥殘留不符規定，已移請原產地縣市所轄衛生局後續處辦，其餘產品皆符合相關標準。市府稽查團隊仍持續辦理稽查抽驗工作，以保障民眾採買權益及食品安全。相關抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，提供民眾查詢（https://reurl.cc/oKa6z3）。

衛生局也提醒民眾在享受美食別忘了注意食材衛生操作，落實正確洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）保持良好衛生習慣並注意環境清潔，遵守預防食品中毒「5要2不原則」：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度、不要飲用山泉水及不要食用來路不明動植物，避免食物中毒找上門，健康平安迎馬年。如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或竹市局衛生局食品藥物管理科專線03-5353170。

高虹安宣導把握採買5不原則、健康平安迎馬年。新竹市府提供

