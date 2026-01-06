視察捷運中和光復線新北市段規劃 侯友宜：可行性研究拚年中送審

新北市長侯友宜今（6）日赴秀朗橋站了解中和光復線新北市段（中和公館線）路線規劃及推動進度。（圖／取自新北市政府網站）

新北市政府積極推動軌道建設，新北市長侯友宜今（6）日赴秀朗橋站了解中和光復線新北市段（中和公館線）路線規劃及推動進度，他表示，中和公館線由秀朗橋站銜接至臺北市公館，對中永和地區是極為重要的黃金捷運路線，可有效紓緩福和橋、中正橋交通需求及節省民眾通勤時間，市府力拚完成可行性研究報告，於今（115）年年中提報中央審議，滿足地方需求。

侯友宜指出，中和光復線早期規劃為捷運南北線，後因故停止推動。為因應中永和居民的期盼，市府以南北線為基礎，重新規劃推動「中和公館線」，於111年獲交通部同意、112年底與臺北市達成路線延伸至臺北市光復南路國父紀念館的共識，更名為「中和光復線」。隨後，雙北市府於113年達成兩階段推動共識，並優先辦理中和光復線新北市段（中和公館線）可行性研究作業。

廣告 廣告

侯友宜說，市府去年正式啟動中和光復線新北市段（中和公館線）可行性研究，目前已完成期中報告，中和光復線全長約 8公里，採中運量捷運系統，全線以地下型式興建。其中，中和公館線起站自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，規劃設置秀朗橋站（C01）、鄰近成功路與得和路口（C02）、環河東路與福和橋路口附近（C03）及公館站（C04）4座車站。

侯友宜指出，目前秀朗橋站已預留銜接中和公館線的地下連通道空間，並規劃使用環狀線十四張機廠作為捷運維修基地，另考量新北市境內沿線多為高齡公寓，規劃以捷運聯合開發方式取得捷運站出入口所需用地，將共構捷運開發大樓與地主、居民共榮共好。市府後續將依現行規劃內容辦理說明會，整合地方意見，全力朝年中把可行性研究報告送審的目標邁進，盼未來完工後有效打通中永和至臺北市的交通瓶頸，並帶動沿線區域發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」