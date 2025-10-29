視察文山垃圾掩埋場 卓揆要求廚餘依規處置、加強監測

記者吳典叡／綜合報導

為關心廚餘處理情形，行政院長卓榮泰今（30）日前往臺中市文山垃圾掩埋場視察時表示，臺中市政府環境保護局已依規定改善文山垃圾掩埋場大量傾倒廚餘現象，避免造成環境髒亂。同時，責成環境部加強與地方環保單位合作，適時提供資源與技術上的協助，並儘速改善不合規定的垃圾掩埋場。

卓揆指出，為防堵非洲豬瘟病毒擴散，第一項要求就是「嚴格依規處置廚餘」，中央政府將適時提出相關方案或指引，確保廚餘的收集、清運、掩埋、焚化及去化過程都能依照規定處理；第二項要求則是「加強監測、隨時通報」，即使後續逐步邁向疫情解封階段，仍可能發生廚餘收集至各養豬場問題，因此應強化養豬場的監測，全程以錄影存證，如發現任何違法情事，一律嚴懲重罰。

至於後續廚餘處置方式，卓揆表示，仍應依據專業判斷及技術研析做進一步決定，例如部分人士建議採用聯合蒸煮中心，或以更進步的飼料化方式處理，甚至最終進行資源再利用化，將廚餘轉化為發電的原料，這都是未來必須面對與處理的問題。

行政院長卓榮泰今日前往臺中市文山垃圾掩埋場視察，並責成環境部加強與地方環保單位合作。（行政院提供）