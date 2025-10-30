視察文山垃圾掩埋場 卓榮泰要求環境部提供技術協助

行政院長卓榮泰今（30）日前往台中文山垃圾掩埋場視察。 圖：行政院／提供

[Newtalk新聞] 台中市繼爆發非洲豬瘟疫情，廚餘危機也一觸即發，行政院長卓榮泰今（30）日前往台中文山垃圾掩埋場視察時表示，在環境部督導要求下，臺中市政府環境保護局已依規定改善文山垃圾掩埋場大量傾倒廚餘現象，避免造成環境髒亂。

卓榮泰責成環境部加強與地方環保單位合作，適時提供資源與技術上的協助，妥善維護環境清潔，並儘速改善台中文山、霧峰及后里等 3處不合規定的垃圾掩埋場，務求達到中央要求的標準，成為合法合規的場地。另考量野生動物可能闖入垃圾掩埋場，導致病毒擴散，造成日後防堵負擔，他也請環境部分析垃圾掩埋場周遭圍籬安全強度是否周延，如工程可以克服，就馬上處理，務必以安全第一為最優先原則。

卓院長強調，為防堵非洲豬瘟病毒擴散，他的第一項要求就是「嚴格依規處置廚餘」，中央政府將適時提出相關方案或指引，確保廚餘的收集、清運、掩埋、焚化及去化過程都能依照規定處理。第二項要求則是「加強監測、隨時通報」，即使後續逐步邁向疫情解封階段，仍可能發生廚餘收集至各養豬場問題，不可能一夕之間消失，因此應強化養豬場的監測，全程以錄影存證，不得隨便馬虎，如發現任何違法、違規情事，一律嚴懲重罰，以示警惕。

至於後續廚餘處置方式，卓院長表示，仍應依據專業判斷及技術研析做進一步決定，例如部分人士建議採用聯合蒸煮中心，或以更進步的飼料化方式處理，甚至最終進行資源再利用化，將廚餘轉化為發電的原料，這都是未來必須面對與處理的問題。

