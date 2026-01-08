視察新竹棒球場改善工程 高虹安市長：安全優先、品質到位、依法究責 逐項改善不打折

新竹市長高虹安前往視察新竹棒球場改善工程，要求「安全優先、品質到位、依法究責」。

新竹市立棒球場改善工程持續推進，新竹市長高虹安至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。高市長表示，新竹棒球場改善是市民與球迷高度關注的重大公共工程，市府始終秉持「安全優先、品質到位」原則，逐項檢視、確實改善，務求讓球場以安全、合格、舒適的全新面貌重新啟用，重建市民對竹市公共建設的信心。

新竹市長高虹安八日指出，市府團隊上任以來，面對前期工程遺留下來的多項重大問題，包括結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等情形，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下，務必還市民與球迷一個公道。

工務處表示，棒球場改善工程自一一四年九月三十日正式開工以來，工程均依計畫穩定推進，市府已完成停車場外牆局部防水施作、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等項目；目前進行外野土方篩分與紀錄、停車場頂版結構補強、球場周邊既有水溝高度調整及洩水坡度重作等工項。另內野看台區域同步進行全面油漆工程，外野打擊視覺牆鋼構除鏽上漆、消防箱及防火門除鏽噴漆，以及場內整體清潔作業。

工務處指出，市府於去年四月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。此次改善工程進一步針對外野區域回填級配土，以及靠近地下停車場外牆之回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，經查驗後確認，過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，明顯與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

工務處說明，依原工程契約及相關計畫書規定，回填材料應為乾淨之級配土，不得含有鋼筋、垃圾或營建廢棄物；但此次外野區域開挖結果顯示，回填層中充斥超過規範粒徑之石塊與混凝土塊；另於靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物如需作為回填材料，須經破碎處理並控制粒徑於十公分以下方可回填；不過實際開挖結果顯示，該區域回填物未依規定破碎，甚至發現長寬達七十至一百公分以上之大型混凝土與磚瓦塊直接回填。此類違規回填已嚴重違反設計與施工規範，更易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，進而導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等結構性風險。

工務處強調，市府先前於記者會中公開的影像資料，已清楚顯示原統包商曾於不應挖掘的原土層進行大規模開挖，並將拆除後之營建廢棄物回填於場地內；此次亦針對外野區原土層進行開挖，更證實統包商確實於不符設計位置進行回填營建廢棄物，與影像紀錄結果相互印證。

工務處補充說明，此次改善工程工期為二百六十六日曆天，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。市府將持續以嚴格標準把關每一道施工程序，所有材料、工法與檢驗結果皆須符合相關法規與技術規範，絕不容許再發生違法回填或工程瑕疵情形，確保球場長期使用安全與品質。

教育處表示，市府不僅與龍來公司維持良好溝通，也與其他職棒球團保持聯繫，改善後的新竹棒球場將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。市府將持續與各級棒球體系合作，無論職業或基層棒球皆同等重視，落實「國手培育之都」的城市願景。

新竹市府強調，市府秉持「公開透明、逐項改善、確保安全」三大原則推動棒球場改善工程，所有工程進度與檢驗成果，皆將透過市府官網等管道主動對外說明，邀請市民與球迷共同監督，攜手期待新竹棒球場以安全、專業、符合國際標準的嶄新面貌回歸。