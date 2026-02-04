視察春節果菜供需 陳其邁清晨巡訪市場、送發財金

高雄市 / 綜合報導

農曆新年將至，高雄市長陳其邁今(4)日清晨就在民進黨立委賴瑞隆和許智傑的陪同下，一起到鳳山果菜市場巡訪春節供需。

陳其邁除了向攤商一一詢問目前備貨狀況，也發放市府發財金給攤商，而陳其邁的高人氣，不只所到之處都有民眾熱烈歡迎和拍照，還有不少攤商請吃小吃，讓市長在巡訪的過程也能填飽肚子。

