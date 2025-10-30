視察時身旁是"地主"? 柯志恩轟綠營造謠喊告

南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

國民黨立委柯志恩，30日到高雄地檢署應訊，因為日前她針對美濃大峽谷案到當地視察，卻被民進黨踢爆身邊站的就是峽谷的地主，更被民進黨中央貼文說是"自盜自演"，柯志恩氣得提告是在造謠，而日前她在網路節目上說民進黨派西瓜贏不了，要改派蓮霧，這番話也跟邱議瑩互槓了起來。

視察美濃大峽谷遭轟「自盜自演」 柯志恩喊造謠提告

國民黨立委柯志恩30日到高雄地檢署應訊，指控民進黨造謠她與大峽谷地主有關。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

國民黨立委柯志恩怒批，「誰再敢說石麗君是我的私下特助，跟我們有任何的關聯我一定提告。」帶著助理走到高雄地檢署，柯志恩有備而來，手上拿著資料，她指控民進黨中央貼文造謠，聲稱她與大峽谷的地主有關係，9月初柯志恩貼影片，跟著前議員助理石麗君，到美濃勘查盜採砂石，兩個人沆瀣一氣，怒罵離譜，但事後卻被民進黨議員踢爆，石麗君的夫婿本身就是盜採砂石的地主，民進黨中央更在社群平台上貼文，說柯志恩是國民黨的一級爆破士，爆破自家特助，是自盜自演，柯志恩嚥不下這口氣，怒批石麗君既非國民黨議員的特助，她也不認識，提告民進黨中央

視察美濃大峽谷遭轟「自盜自演」 柯志恩喊造謠提告

國民黨立委柯志恩（左三），因與前議員助理石麗君（左二）會勘，被說是自盜自演。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委柯志恩指出，「這位石麗君小姐過去來說，我也不曉得她的背景，我真的不知道她是所謂的大地主，一個很單純，她就是共同陪同來會勘的人，跟我完全無關係。」民進黨立委邱議瑩認為，「柯委員跟著這樣的一個助理，一起到地方去視察，我呼籲柯委員也要出來說明清楚，檢調也應該要持續地深入追查。」邱議瑩則是要柯志恩把話說清楚，如今石麗君也被聲押了，為何當初會跟地主一起會勘。

視察美濃大峽谷遭轟「自盜自演」 柯志恩喊造謠提告

民進黨立委邱議瑩要柯志恩尖酸刻薄的話不用說太多。（圖／民視新聞）

而日前柯志恩在黃光芹的網路節目上，提出了一段蓮霧說，柯志恩說，「現在西瓜不會贏我了你可能要蓮霧，蓮霧比較貴可能比較有機會，蓮霧比較有機會，不太可能了，因為如果是西瓜都可以贏的話，他們現在也不用拚成如此了。」，邱議瑩則回嘴，要柯志恩不要說話尖酸刻薄，邱議瑩說，「尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，其實嘴巴裡面講出來的話，都是尖酸刻薄，民進黨從來沒有，派蓮霧跟派西瓜出來跟她選，民進黨從頭到尾也都認為，柯志恩是一個可敬的對手。」，柯志恩則回應「我跟邱議瑩委員站在一起，誰比較尖酸刻薄，從過去的言談跟從行為當中，這個選民自有公斷。」高雄市長選戰，還有一年多，但藍綠間火藥味始終沒有停歇。

原文出處：視察美濃大峽谷遭轟「自盜自演」 柯志恩喊造謠提告

更多民視新聞報導

政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」

黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表

邱議瑩火大了！喊告邱毅誣指「3大弊案」 再轟柯志恩尖酸刻薄

