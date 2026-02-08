視察板橋江翠青年社宅 山田摩衣：進度與品質是問政重點

248260208a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員山田摩衣近日與市府團隊一同視察板橋「江翠段青年社會住宅」新建工程。山田摩衣表示，居住正義的落實並非紙上談兵，而是必須透過親歷現場的嚴格把關與工程監督，才能轉化為具體的政策成果。山田摩衣將監督社宅進度與品質列為問政重點，確保青年世代能有穩定的居住環境。

山田摩衣指出，江翠社宅開工時的工程預算編列為每坪14萬元，要在有限預算內達成高品質、節能及綠建築的高標準，不僅需要市府的支持，更仰賴民意代表在第一線掌握細節。視察過程中，山田摩衣針對無障礙房型提出建議，要求設施設計必須更為完善，務必貼近使用者的真實生活需求。

248260208a03

板橋江翠社宅預計於2026年3月完工，總計提供130戶住宅。該案也是住宅法修正後，新北市首案適用「至少20%保留給婚育家庭」的社宅，並納入老人及身障者日照中心。山田摩衣強調，建設過程雖然辛苦，但唯有透過落實監督，才能讓居住正義真正扎根，而非僅是流於形式的口號。

山田摩衣後續將持續監督婚育宅政策在板橋落實，為在地青年提供成家立業的穩定支持。未來也會發揮監督力量，確保社宅能如期如質完工，為新北市民爭取更宜居的生活環境，落實對選民的承諾。

照片來源：新北市議員山田摩衣臉書翻攝

