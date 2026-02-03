視察校園復建 教育部長肯定花蓮光復學校正向能量

鄭部長(左)致贈光復國中慰問金

鄭部長(右二)在陳校長(左)陪同下瞭解光復商工現況

國立光復高級商工職業學校與花蓮縣立光復國中，在去（114）年洪災中受創嚴重，在農曆春節前夕，教育部長鄭英耀今（3）日特別視察兩校，瞭解校園復建狀況與需求，同時也致贈慰問金，肯定兩校以正向能量面對災害、展現最強韌性。



在光復洪災時，光復國中校園內淤泥最深處，超過150公分，校長黃建榮說，感謝政府、民間及所有鏟子超人，學校正在恢復中，尤其有了教育部全額補助新臺幣2億元的經費，樂觀估計，在明（116）年年底前，一定可以「脫胎換骨」。

已經第三次來到光復，教育部長鄭英耀回憶，當時校園的狀況，歷歷在目，對照如今的校園，他指出，這一切，都要感謝學校團隊的「正向面對」。鄭部長表示，這就是教育的韌性！



除了光復國中，鄭部長也視察同樣受創嚴重的光復商工，並且致贈兩校慰問金，同時，鄭部長也允諾，在校園重建的路上，教育部一定全力支持，成為最堅實的後盾。