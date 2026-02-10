視察桃園魚市場與果菜市場 張善政：確保年前供貨充裕民眾安心採買

114年桃園果菜市場交易量逾2萬公噸，交易總額近7億元。





桃園市長張善政10日清晨分別前往桃園魚市場及果菜市場，視察年前魚貨、果菜供應情形，現場並發放福袋向所有辛苦的工作人員拜早年。張市長表示，農曆春節將近，魚市場及果菜市場出貨量明顯增加，感謝所有辛苦的工作人員，每天堅守崗位為桃園的市民朋友提供最新鮮的魚貨及蔬果，也祝福所有工作夥伴新年快樂、生意興隆、馬年行大運。

張善政市長在市府農業局長陳冠義、桃園區長許敏松陪同下，與市議員陳美梅、桃園魚市場股份有限公司董事長謝仁江、總經理張燕珠、董事高世嘉、董事傅永昌、董事徐松和、董事鍾宗吉、監察人謝長勝、監察人蔡建弘、桃園區漁會常務監事劉亞琪、桃園果菜市場股份有限公司董事長呂淑真、總經理陳玉明等前往桃園魚市場及果菜市場視察。

張市長向第一線市場工作人員致上年節問候。

張善政指出，以去（114）年為例，桃園魚市場整年交易量達5,226公噸，交易額約5億9,000萬元；另桃園果菜市場整年交易量超過2萬公噸，交易總額近7億元，顯示桃園批發市場體系運作穩健，不僅滿足市民年節消費需求，也支援鄰近地區的民生供應。未來，市府桃園魚市場及果菜市場將持續為農、漁產品供貨狀況與品質把關，確保價格穩定，讓民眾吃得更心安。

農業局表示，因應農曆春節魚貨及果菜採買需求增加，市府已提前掌握供應狀況，目前蔬果、魚貨供應量充裕，價格維持平穩，歡迎民眾安心採買過好年。

農業局進一步表示，市府持續將食品安全列為施政重點，落實食安五環政策，並強化水產品用藥監測及農產品查驗。桃園魚市場每月辦理水產品自主檢測，確保來源透明及落實追溯管理；桃園果菜市場則設置市內首座農產品檢驗室，導入質譜快檢技術，精準檢測農藥殘留，全面把關市民食品安全。

桃園果菜市場大合照。









