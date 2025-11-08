視察桃機北登機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：北登機廊廳12月啟用
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況時表示，下（12）月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。
卓榮泰今天在交通部長陳世凱及桃園國際機場公司楊偉甫董事長的陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。
第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近50年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。
而卓榮泰今日視察的北登機廊廳工程，設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程。未來啟用後，將增加8個靠橋停機位，其中2個可容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，使機坪調度更具彈性，有效提升航班運作效率；另在盥洗空間方面，亦配有無障礙廁所，滿足不同旅客需求。
