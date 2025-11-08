視察桃機機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：維持零信任、零容忍檢疫標準

視察桃機機廊廳工程及邊境檢疫措施，行院長卓榮泰：北登機廊廳十二月啟用維持零信任、零容忍檢疫標準。（行政院提供）

記者陳華興／桃園報導

行政院長卓榮泰八日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，十二月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。卓榮泰提到，自二０一八年中國通報亞洲首例非洲豬瘟病例以來，在賴清德、蘇貞昌及陳建仁等三位行政院前院長帶領下，中央、地方合力將非洲豬瘟阻絕於境外。而過去半個多月以來，也在中央及地方通力合作下，成功將疫情管控於臺中單一案例場，未進一步擴大，這是天佑臺灣，未來不容許有任何人為疏忽或環節疏漏，並透過層層防護與阻隔，共同守護臺灣這塊淨土。

卓榮泰在交通部陳世凱部長及桃園國際機場公司楊偉甫董事長陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。第三航廈建設分為三階段，北登機廊廳預計二０二五年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計二０二七年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近五十年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。

十二月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用。（行政院提供）

隨後，卓榮泰前往桃園機場第一航廈視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，針對未來檢疫提出四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。卓榮泰說明，二０二六年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持百分之一百，同時人工開箱查驗比例也應提高至少百分之二十。

卓榮泰請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。

卓榮泰院長請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作。（行政院提供）

卓榮泰強調，非洲豬瘟為動物性傳染疾病，不會傳染人類，並且在經過多日清零檢驗後，目前臺灣豬肉已完全沒有問題，期盼國人多消費豬肉，幫助臺灣豬農，讓豬肉市場儘速恢復穩定。