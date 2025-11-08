視察桃機邊境檢疫措施 卓榮泰：維持「零信任」、「零容忍」檢疫標準守護臺灣淨土
行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，過去半個多月以來，在中央及地方通力合作下，成功將疫情管控於臺中單一案例場，未進一步擴大，這是天佑臺灣。卓榮泰也請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，透過層層防護與阻隔，共同守護臺灣這塊淨土。
針對未來檢疫，卓榮泰提出四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。
卓榮泰說明，明年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例也應提高至少20%。
卓榮泰表示，請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。
鑑於昨（7）日凌晨零時起已恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，昨日全臺肉品市場拍賣價每公斤約103元，較預期穩定，卓榮泰也希望繼續維持豬肉供應穩定及豬價平穩，以保障豬農及消費者權益。卓榮泰指出，農業部6日已於行政院會提出「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告，針對豬農、養豬場、肉品市場、毛豬承銷人、傳統肉攤及屠宰場等對象，提供包含禁用廚餘期間之飼料差額、廚餘清運油資、4種專案農貸之週轉金利息補助等十項補助方案，並已上路實施。
卓榮泰強調，非洲豬瘟為動物性傳染疾病，不會傳染人類，並且在經過多日清零檢驗後，目前臺灣豬肉已完全沒有問題，期盼國人多消費豬肉，幫助臺灣豬農，讓豬肉市場儘速恢復穩定。
更多新聞推薦
其他人也在看
卓榮泰視察桃機非洲豬瘟邊境檢疫：X光機檢驗維持100%
行政院長卓榮泰8日前往桃園國際機場視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」。（行政院提供）臺灣時報 ・ 1 天前
卓揆視導桃機 要求邊境嚴格檢疫
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰昨日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，12月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開青年日報 ・ 1 天前
視察桃機北登機廊廳工程及邊境檢疫措施 卓揆：北登機廊廳12月啟用
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況時表示，下（12）月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。 卓榮泰今天在交通部長陳世凱及桃園國際機場公司楊偉甫董事長的陪同下，首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。 第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近50年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。 而卓榮泰今日視察的北登機廊廳工程，設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程。未來啟用後，將增加8個靠橋停機位，其中2個可容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，使機坪調度更具彈性，有效提升航班運作效率；另在盥洗空間方面，亦配有無障礙廁所，滿足不同旅客需求。查看原文更多Newtalk新聞報導滯留39萬頭豬恐釀價崩？陳駿季：無法給護盤價、但已達每公斤112元卓揆怒「遞半個橄欖園」換來封殺 民眾黨嗆見笑轉生氣、甩鍋在野新頭殼 ・ 1 天前
志工齊聚雪霸 內政部：感謝國家公園志工守護臺灣最美風景
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處自八日至十日，於汶水園區舉辦為期三天的「朗朗雪霸款款行」2025年臺灣國家（自然）公園志工聯盟大會。內政部吳堂安常務次長於開幕典禮致詞表示，感謝全臺二四一五位志工長期投入國家（自然）公園服務，每年累計時數高達三十萬小時，與政府共同守護臺灣珍貴的自然資產，並親自頒發「志工楷模」表彰十七位傑出志工夥伴，肯定其在生態保護、環境教育、步道巡護及解說推廣上的專業貢獻。吳次長指出，臺灣的國家（自然）公園如同「大自然的寶盒」，蘊藏豐富生態與人文故事，唯有透過志工們熱情解說與細心守護，才能讓更多國人及國際友人認識、珍惜，共同守護臺灣之美。感謝志工們對大地的熱愛，用無私、專業、熱忱，全力協助國家公園業務的推動與發展，共同守護我們的家園。內政部表示，為促進全 ...台灣新生報 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 8 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 23 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 1 天前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 1 天前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 6 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 3 小時前
玩幣慘賠負債4.6億！ 「麻吉大哥」生日許願：祝大家別被破產清算
玩幣慘賠負債4.6億！ 「麻吉大哥」生日許願：祝大家別被破產清算EBC東森新聞 ・ 2 小時前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度
中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。中天新聞網 ・ 6 小時前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 20 小時前