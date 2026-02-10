視察桃機邊境檢疫！卓榮泰：非法肉品「零信任零容忍」防堵非洲豬瘟復發

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰視察桃園機場邊境檢疫整備情形。（圖／翻攝畫面）

下周就是農曆新年，面對許多國人會出國旅遊，行政院院長卓榮泰今（10）日下午前往桃園機場視察邊境檢疫整備情形，他表示，邊境防守是當前最關鍵的工作，務必將非法肉製品與違禁品阻絕於境外，且要「零信任」及「零容忍」，同時，他也指示農業部以此為基礎，在二月底正式向國際動物衛生組織（WOAH）申請恢復為非洲豬瘟非疫區。

卓榮泰下午視察桃園機場邊境檢疫整備情形，他在致詞時表示，去年 10 月一場突如其來的非洲豬瘟，讓台灣的產業界以及養豬的豬農，蒙受了相當大的損失。還好在中央跟地方各縣市通力合作之下，我們把它管控在案例場，沒有讓它做擴大趨勢。

廣告 廣告

卓榮泰並表示，現在也謝謝農業部跟所有的部會、縣市，台灣再努力於 2 月底要向國際動物組織再申請，讓我們可以再度回復到沒有非洲豬瘟疫情的一個地區，這又是一個新的里程碑，我們應該朝向這個目標全速的前進。

卓榮泰指出，橫在眼前的春節，就是我們最大的挑戰了，出入的國人、各國來的旅客這麼這麼的多，如何防止所有的違禁品能夠阻絕於邊境之外，就是我們現在該做的事情。他說，因為入境國人與旅客相當多，尤其國人喜歡攜帶肉製品，為了避免國人不經意地攜帶違禁品，請防疫人員盡到提醒責任，將風險降到最低，尤其進口貨品、郵包、快遞及旅客行李都要加強檢查，要將風險降到最低，讓民眾安心，也讓產業健康發展。

卓榮泰表示，目前已經針對邊境檢疫加強力道，包括增加第一線檢疫人力與檢疫犬的戰力，增加X光設備，及全面提高檢查比例等，而他也設定「零信任」與「零容忍」兩大標準，請檢疫人員應抱持「貨品內必有違禁品」的警覺性，且檢查過程不容許任何疏忽兩個標準。

卓榮泰也呼籲國人配合，出入境絕對千萬不要攜帶任何動植物違禁品，海關必會嚴查並依法採取罰則，另外，也請轉告國外親友，不要郵寄任何肉類製品禮包到臺灣，希望國人共同遵守防疫規定，並一起捍衛國產豬肉名聲，也唯有如此，臺灣才有資格在二月份向國際組織提出申請，恢復臺灣豬肉的國際美名，讓辛苦的養豬農友能再次「揚眉吐氣」。

更多三立新聞網報導

台灣首座12吋半導體研發基地動土 卓榮泰誓言20年內繼續站全球科技巔峰

支持科技業將開放核電？ 卓榮泰鬆口

訪幸夫愛兒園關懷院童！卓榮泰：社會安全網2.0 將投入819.6億挺弱勢

宜蘭羅東鐵路高架化！卓榮泰強調年前拍板：不能只看成本

