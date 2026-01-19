視察武淵及珍珠抽水站新建工程預定地 林茂盛指示先辦兩案設計並爭中央經費補助

（圖／宜蘭縣府水利資源處）





宜蘭縣代理縣長林茂盛於19日前往視察冬山鄉武淵抽水站新建工程預定地，實地了解工程規劃內容、基地條件及周邊排水現況，並聽取相關單位簡報。為加速改善冬山鄉武淵及珍珠地區長期淹水風險，代理縣長指示115年度先行辦理兩案設計程序並同步爭取中央經費補助，並指示相關單位務必如期如質推動，期能儘早保障地方民眾生命財產安全。

宜蘭縣冬山河左岸地區地勢低窪，颱風與豪雨期間常因外水頂托造成局部地區積淹水。歷年颱風豪雨期間，武淵及珍珠地區曾發生嚴重水患，且因屬長延時淹水特性，退水時間長達1至3日，影響面積廣達250公頃。經過規劃檢討，鑒於既有重力排水功能受限，宜蘭縣政府積極推動抽水站及排水系統改善工程，規劃設置固定式抽水站以補強防災效益，並於114年11月7日向中央爭取補助「武淵抽水站新建工程」及「珍珠抽水站新建工程」經費共計4億500萬元，為加速工程推動進程，本府已於115年度預算中分別編列600萬元設計經費，先行發包辦理規劃設計，俟中央核定補助後，接續辦理工程發包。

林茂盛代理縣長表示，本次計畫將分別興建「武淵抽水站」及「珍珠抽水站」。其中，武淵抽水站位於冬山河北側溝與砂港舊排水匯流處，總經費2億元；珍珠抽水站則位於冬山河北側溝(珍珠地區)，總經費2億500萬元。兩座抽水站的抽水容量皆規劃為6CMS，工程完工後，屆時可大幅降低區域災害風險。此外，未來的站體設計也將結合當地地景，增加觀光遊憩特色，讓水利設施與冬山河優美環境共融，達成永續經營的目標，未來將持續嚴格控管工程品質與進度，期盼透過完善抽排水設施，提升地方防災韌性，打造安全、安心且宜居的生活環境。

