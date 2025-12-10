視察母校政大醉夢溪驚嘆「很不一樣」 蔣萬安：盼台北成為親水城市

台北市長蔣萬安(中)10日視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，除聽取水利處簡報，並巡視政大渡賢橋周邊新建水利工程。(記者廖振輝攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安就職即將滿3周年，今(10)天上午他到景美溪及指南溪匯流口視察護岸再造工程，透過水利工程處的簡報，展現台北市在防洪、生態工作的成果，蔣萬安致詞時說到，大家羨慕首爾的清溪川、巴黎的塞納河或紐約的哈德遜河，台北也投入龐大的經費，希望台北成為一個親水城市，讓市民感受到親水的幸福感。

水利處簡報指出，「景美溪與指南溪匯流口護岸再造工程」讓過去「三面光」的混凝土渠道，復育成自然生態河相，是一項生態河川的典範工程，榮獲多項大獎；蔣萬安說，很久沒到母校政大，感覺跟他大學念書時很不一樣，就連改造前後都差很多，以前這裡叫「醉夢溪」，承載他很多的記憶，現在打開了，讓民眾可以看到全新風貌。

蔣萬安說，他上任3年來，投入防洪治水及水岸改造的經費已達數十億元，包括在應對極端氣候的挑戰下，5年投入65億元提升全市降雨容受力達每小時88.8毫米，全面強化城市韌性。

蔣萬安說，希望台北市一個與水親近的城市，投入32億元推動28件河岸改造計畫。其中最受矚目的「淡水河岸空間環境營造計畫」投入18億元，將河岸外推18公尺，打造全長4公里的水岸廊道；也在河濱公園加速親子遊憩空間建設，已新建5座共融遊戲場、6座完成改建，另有5座正在興建。

水利處也提及將開工的大佳河濱公園整體改造計畫第一期工程，面積106公頃，預計2026年9月完工，以及將從2026年至2030年推動的新店溪水岸再造，長達10公里，導入自然生態思維，重塑萬華、中正的水岸歷史，建立兼具休閒體驗與環境學習的河岸空間。

指南溪(醉夢溪)如今的樣貌已經跟過去「三面光」的混凝土渠道，截然不同。(記者何玉華攝)

