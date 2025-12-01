視察羅東運動公園棒球場改善工程進度 林茂盛爭取中職賽程明年納入宜蘭

（圖／宜蘭縣府教育處宜蘭縣立體育場）





宜蘭縣代理縣長林茂盛今(1)日前往羅東運動公園棒球場，實地視察球場改善工程施工進度，了解各項設施更新與環境優化的執行情形。此次視察針對球員空間、場地鋪面、排水系統與觀眾看台改善內容進行現場勘查，期望工程如期如質完成，提供球員與民眾更安全、舒適的使用環境。

林茂盛代理縣長表示，近年來我國在多項世界棒球賽事奪得冠軍殊榮，掀起全民棒球熱潮，縣府也在縣內積極推動各項運動建設，提升場館品質。羅運棒球場是宜蘭重要比賽及長期培訓選手的重要場地，為培育出更多在地優秀、有潛力之棒球運動員及積極爭取明年在宜蘭舉辦職棒賽事，縣府將持續推動縣內體育發展，提供青年學子逐夢的舞台與資源。

今日視察活動包括球員服務及管理空間（通路平台、門廳空間、重訓室、球員休息室、球員準備區）、球場設施(新設圍欄、防撞墊、紅土草地、排水設施、本壘板、壘包更新)、民眾服務空間(屋面看台、樓梯及樑架防雨)等多項設施優化及更新；簡報後，由代理縣長領隊逐一勘查各項設施改善狀況，詳細了解工程進度與品質並給予指導，後續也規劃精進球場夜間高空照明設備與追加看台座位及球員置物空間。

宜蘭縣政府教育處表示，此次羅東運動公園棒球場及游泳池改善工程獲中央補助4,500萬元，其中棒球場佔3,360萬元，改善工程的推動，不僅象徵宜蘭縣在運動環境升級上的重要里程碑，更展現縣府對基層體育扎根與專業運動發展的高度重視。未來縣府將持續整合各界資源，打造更完善的運動場館與訓練基地，期盼讓宜蘭的棒球人才在更優質的環境中茁壯，也讓更多精彩賽事在宜蘭發光，持續為地方帶來活力與榮耀。

