視察耶誕城維安 侯友宜盼畫下一個完美句點

【民眾新聞葉柏成新北報導】臺北車站、中山捷運站昨日發生重大隨機殺人事件，新北市在第一個時間，立即啟動各項公共活動地區安全維護。市長侯友宜今〈20〉日前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形。盼各單位全力以赴，讓歡樂耶誕城畫下一個完美的句點。

《圖說》新北耶誕城警力不斷強化，中央與地方緊密結合在一起。〈新聞局提供〉

侯友宜表示，事件一發生，不管是臺鐵、高鐵、捷運，包括警察局的治安警力全面出動，加強防護來安定人心以外，因為這一次的活動，耶誕城其實是跨市府以外，也跨中央各單位，整個定點以及巡邏網絡，不斷地去做強化，把所有的警力，不管是中央跟地方的警力，緊密結合在一起，更強化整個警力部署的密度。

他說，今天前來了解各單位結合情形，大家全力以赴，讓歡樂耶誕城畫下一個完美的句點。