視察臺南新營糖廠活化規劃 卓揆：實現「均衡臺灣、均衡臺南」目標

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記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（12）日前往臺南市視察新營糖廠活化規劃時表示，面對臺南溪北地區人口流失及發展失衡等挑戰，中央結合地方政府及台糖公司力量，將進一步活化新營糖廠及周邊場域，串聯後壁、新營及鹽水地區糖鐵五分車廊帶，推動文化保存、觀光發展、地方創生，共同實現「均衡臺灣、均衡臺南」的目標。

卓揆表示，臺南未來是「大南方新矽谷」的重要基地，包括沙崙智慧綠能科學城，以及六甲、柳營地區智慧機器人產業聚落，都有相當大的發展空間。然而，一個國家、一座城市不能只有科技產業，在發展科技的同時，不能掩蓋傳統地方特色，否則將無法對歷史有所交代。

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卓揆指出，新營糖廠占地約29.95公頃，其中超過一半為台糖自用、出租或設定地上權，若能進一步活化其餘約44%土地，將有助於帶動地方發展，也能回應地方對均衡發展的期待。尤其新營糖廠擁有豐富的糖業文化資產、廣闊土地空間及獨特的糖鐵五分車，應全力發展在地特色，帶動在地經濟，並透過觀光推動地方走向國際。而目前新營糖廠活化規劃包括文化場域營造、觀光景點、低碳交通、藝文進駐及廊帶串聯等，都需要中央與地方共同合作推動。他肯定臺南市政府承擔相當的自籌經費，並積極引進民間投資，也期待地方政府積極推動招商工作，讓更多民間資源投入地方建設及產業發展。

卓揆表示，新營糖廠活化最重要的是與民眾生活緊密結合，未來可規劃親子活動空間、青年新創基地及長者休憩園區，讓孩童、青年及長者各年齡層都能共享活化成果。對此，臺南市政府已於上月提出都市計畫整體檢討與土地使用機能調整，希望能在今年7、8月持續推進，中央也將密切掌握進度並全力配合。

卓揆強調，政府不會遺落任何一個以傳統產業為重的地方，溪北地區發展將成為大臺南地區均衡發展的重要指標，並進一步結合地方創生與文化保存，推動觀光產業發展，共同實現「均衡臺灣、均衡臺南」的目標。

行政院長卓榮泰視察新營糖廠活化規劃，實地了解地方需求與發展現況。（行政院提供）