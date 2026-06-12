視察臺南花卉創新園區 卓揆：中央全力做產業後盾
記者郭曉蓓／綜合報導
行政院長卓榮泰今（12）日前往臺南市視察農業部花卉創新園區研究發展中心時表示，該中心已成為花卉研究發展的核心，為產業提供一站式服務，提升整體花卉產業的技術研發。卓揆強調，政府會做所有花卉產業的靠山，一起合作提升產業發展，希望臺灣最美麗的花卉，能在產業夥伴們用心的呵護下，配合花創中心更多技術研發，以及農業部更多政策與預算的支持，再次向國際綻放出耀眼的成績。
卓揆表示，他今日來到臺灣蘭花產業的故鄉臺南，要向所有從事花卉產業的夥伴們致敬並表達最大關懷。自去年美國啟動對等關稅政策後，大家都經歷一段不穩定且不確定的狀態，同時也面臨國際花卉市場的競爭。雖然美國政府仍在重建課徵關稅的法律基礎，包括《1974年貿易法》第122條款、第301條款等，最終稅率尚未定案，但我方已逐步進入最後與美洽談階段。與此同時，農業部也做了許多努力，包括總統賴清德宣布成立的300億元「農業安定基金」，希望能夠在關稅談判未定的衝擊之下，為國內農業及花卉產業帶來更大的安心與穩定，也期盼我對美談判儘早落定，為我國產業界提供更清楚的方向，增加我國產業競爭力。
卓揆表示，過去這一年，臺灣遭受許多颱風侵襲，農業部不僅及時調查全臺各地農損，更迅速提出補助措施，並以最快速度發放現金救助金，讓農友損失降至最低。然而，面對大自然的挑戰，我們唯一的選擇就是與大自然共存共榮，並運用人類的力量，事先做好各種防範措施，也讓災後能夠迅速復建，充分展現臺灣的抗災韌性。
卓揆說，這個韌性在臺灣花卉身上也看得見，一年四季不分春夏秋冬，只要給予適當溫度和妥善的管理品質，花就會綻放出美麗的生命。他期許花卉創新園區研究發展中心每季都能依照不同季節規劃花卉主題活動，同時每一年更能舉辦一場大型國際活動，適時與國內產業、地方民眾及各地遊客有一場花卉的約會，讓臺南成為更浪漫的城市，這也有賴農業部與臺南市政府多方合作。
行政院長卓榮泰今日視察農業部花卉創新園區研究發展中心，強調政府會做所有花卉產業的靠山，讓臺灣花卉綻放國際。（行政院提供）
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