視察苗栗醫院急重症醫療大樓擴建規劃 卓揆：增進整體醫療服務量能

行政院長卓榮泰今（9）日前往部立苗栗醫院視察急重症醫療大樓擴建工程規劃情形時表示，今日是總統賴清德上任第600天，總統一直以「均衡臺灣」及「健康臺灣」作為治國理念的出發點，因此他特別選在今日前來苗栗視察地方醫療建設。本項擴建計畫預算提升至21億1,150萬元，全數由中央支應，也請院方後續審慎規劃及評估床位、醫療設備及停車位空間擴充事宜，以提升整體醫療服務量能及增進民眾就醫便利性。

卓揆致詞時表示，部立苗栗醫院急重症醫療大樓與放射治療中心興建計畫於111年獲行政院核定後，分別歷經6次與14次流標，復經評估合併興建後提報修正計畫，已於去年底獲核定，整體工程預算由原先約15億元增至21億1,150萬元，其中17億1,150萬元由衛福部苗栗醫院醫療藥品作業基金支應，另4億元由公共建設計畫經費補助，全數由中央支應。

卓揆指出，未來急重症醫療大樓擴建完成後，為增進就醫民眾便利性，提高整體服務效率，整體停車位空間必須重新再規劃，苗栗縣政府也允諾協助停車位擴建事宜；議員也建議醫院床位及醫療設備數量需再增加，以提升整體醫療服務量能。他請衛福部與部立苗栗醫院依據地方及未來推動「桃竹苗大矽谷」的整體需求，進行滾動式檢討，尤其急重症醫療大樓預計118年11月營運，這段期間應審慎規劃，中央也會全力支持部立苗栗醫院。

卓揆說，中央對於苗栗縣的公共建設一向相當支持。在醫療方面，除「部立苗栗醫院急重症醫療大樓擴建」計畫外，還有「後龍鎮、通霄鎮衛生所新建工程」、「泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置」以及「國衛院生物製劑廠暨戰略平臺資源庫」等工程，總共挹注58億元。在交通建設部分，包含「國道一號增設造橋交流道」、「台61線新北至苗栗路段平交路口改善工程」等多項交通建設，共2,447.11億元。另外，水利工程包含「大安大甲溪聯通管道工程」、「通霄溪伏流水工程」共223億元。

卓揆進一步指出，推動多項醫療、交通、水利等公共建設，就是希望襯托「桃竹苗大矽谷」未來在臺灣高科技領域的火車頭地位，帶動桃竹苗科技廊帶發展，包括醫療、供水、供電、居住、教育、文化、交通各方面全數改善，將區域產業發展緊扣民眾生活，不僅發展產業，更要均衡提升整體生活品質。在「桃竹苗大矽谷」計畫中，太空產業推動計畫已促成5家桃竹苗衛星產業業者投入先進研發；此外，在國科會與經濟部合作下，已有128間百工百業導入AI應用；國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫，已報核定設計中；鯉魚潭水庫北送苗栗幹管，也將提供竹科銅鑼園區的開發及臨近地區發展所需用水。

行政院長卓榮泰今日前往部立苗栗醫院視察急重症醫療大樓擴建工程規劃情形。（行政院提供）

